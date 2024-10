Suzuki Gallisterna Bike Day: una giornata di festa del ciclismo sulle strade della leggenda dei Mondiali 2020

Una giornata all’insegna del ciclismo, dello sport e della convivialità sulla Gallisterna, la salita resa mitica dai Campionati del Mondo di ciclismo 2020, organizzati in soli 21 giorni da ExtraGiro nell’anno della pandemia.

È il Suzuki Gallisterna Bike Day, una vera e propria festa del ciclismo che sabato 26 ottobre vedrà protagoniste tre diverse manifestazioni sportive: due cicloturistiche non competitive (per MTB e Gravel) e una gara MTB XC Eliminator per amatori.

Il main sponsor della giornata è Suzuki, che rinnova ancora una volta l’invito agli appassionati di ciclismo di ogni livello a dimostrare il proprio DNA sportivo, come già avviene da qualche anno con il Suzuki Bike Day.



L’evento, da un’idea di Marco Selleri, è organizzato da Nuova Ciclistica Placci in collaborazione con ExtraGiro, Rally di Romagna MTB, Bike Passion, con il supporto di Imola Faenza Tourism Company e con il patrocinio del Comune di Riolo Terme. Main sponsor è Suzuki.

Il cuore pulsante dell’intera giornata sarà chiaramente la Gallisterna, iconica salita già teatro dei successi iridati di Julian Alaphilippe e Anna Van der Breggen nel 2020 e inserita nel circuito permanente “Le Strade dei Mondiali” per promuovere e valorizzare il percorso di quel Campionato del mondo rimasto nella storia del ciclismo e dello sport internazionale.

IL PROGRAMMA DEL GALLISTERNA BIKE DAY



La giornata prevede tre diversi appuntamenti:



Raduno Cicloturistico UISP di MTB non competitivo: un’occasione per pedalare senza competizione su due percorsi spettacolari di 22 km e 40 km. Le iscrizioni, aperte ai tesserati a 12€ e ai non tesserati a 20€, si svolgeranno dalle 8 alle 10 presso la Cantina I Casini (Via Caduti di Torranello). L’evento è perfetto per chi desidera godere del territorio e dell’atmosfera di festa in maniera non competitiva, anche grazie al pasta party per tutti i partecipanti e per la presenza di stand gastronomici.

Raduno Cicloturistico Gravel “Faenza Gravel 100”: Un’emozionante avventura off-road per gli amanti del gravel con possibilitàd i scegliere tra due percorsi, il corto e il lungo (con traccia gpx). Anche in questo caso, le iscrizioni si terranno la mattina dell’evento dalle 8 alle 10 (tesserati 12€, non tesserati 20€), con pasta party per tutti i partecipanti e stand gastronomici.

Gara amatoriale MTB XC Eliminator: Per chi ama la competizione in mountain bike, la giornata culminerà con una spettacolare gara ACSI per amatori, su un circuito di 910 metri da ripetere due volte. L'iscrizione è aperta a tutti gli enti della consulta al costo di 15 € (fino al 24 ottobre). La partenza della gara è prevista alle 13.30 con le qualificazioni, alle 16 per le finali. Aperto a tesserati FCI e enti della consulta in regola con la Bike Card. In particolare, nella gara MTB XC Eliminator per amatori, il primo classificato di ognuno dei 4 gruppi in gara (raggruppati per categorie) sarà premiato con la maglia tecnica celebrativa Suzuki, realizzata da Alé Cycling.





UNA FESTA DI SPORT E ENOGASTRONOMIA

Il Gallisterna Bike Day non sarà solo ciclismo. Durante l’intera giornata, non solo i ciclisti ma anche gli accompagnatori potranno vivere momenti di condivisione e convivialità grazie a numerosi stand gastronomici che offriranno specialità locali, tra cui birra, piadina e arrosticini. Per i partecipanti alle tre manifestazioni è previsto il pasta party al termine delle attività sportive.



ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Le iscrizioni per la gara amatoriale MTB XC Eliminator sono già aperte sul sito web di ExtraGiro (ci si può iscrivere fino al 24 ottobre), mentre per i raduni cicloturistici MTB e Gravel sarà possibile effettuare la pre-iscrizione direttamente nei negozi Bike Passion a Imola e a Faenza, oltre a iscriversi in loco.

Tutto pronto per una imperdibile giornata di sport, natura e divertimento sulla ormai mitica salita della Gallisterna.



Per iscriversi alla gara MTB XC Eliminator: www.extragiro.it/gara-xc-eliminator

Per tutte le informazioni, visita il sito web della giornata: www.extragiro.it/gallisterna-bike-day

