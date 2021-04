Il Festival del Libro si svolgerà dal 21 al 23 maggio e sarà dedicato a Dante Alighieri Dopo la scorsa edizione, prima organizzata a maggio poi slittata ad ottobre causa COVID, che ha segnato positivamente il panorama degli eventi di questo 2020 impegnativo, il Catania Book Festival non si ferma e rilancia proprio sotto Natale.

Sono infatti state annunciate a sorpresa le date della prossima edizione del Festival del Libro e della Cultura di Catania, che si terrà dal 21 al 23 maggio e che lo staff ha lanciato senza alcun preavviso sui social.



“Una piccola sorpresa prima di Natale” come ha commentato Simone Dei Pieri, ideatore e direttore dell’evento. Ma non è l’unica!



L’edizione 2021 del Catania Book Festival sarà infatti dedicata al sommo Dante Alighieri, del quale il prossimo anno ricorre il settecentesimo anniversario e che anche il Salone del Libro di Torino ha omaggiato proprio in questi giorni.



“Il prossimo sarà un anno importante non solo per il Festival, ma per tutti: lettori, autori, editori, librerie, operatori culturali di ogni settore.” ricorda Dei Pieri



“Nel 2020 nonostante la grande partecipazione, non abbiamo potuto accogliere tutti i partecipanti, gli autori e gli editori che avremmo voluto, per garantire la sicurezza di tutti.



Il prossimo anno sarà invece una grande Festa del Libro, tre giorni ricchi di incontri e confronti durante i quali ragioneremo insieme su quanto accaduto e sui temi importanti che ci aspettano per il futuro.”



Si prospetta quindi un Catania Book Festival rinnovato, con tante sorprese a cominciare dal programma e dagli ospiti, che verranno svelati più avanti.





