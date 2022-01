Svelate le linee di International Rally Cup 2022: un poker di appuntamenti per la nuova edizione promossa da IRC Sport

Un’edizione 2022 all’insegna della novità per il campionato “griffato” Pirelli, con il Trofeo Maremma ad inaugurare una programmazione articolata sullo svolgimento di quattro gare.

Bedonia (PR), IRC Sport ha calato il poker. Saranno infatti quattro, gli appuntamenti che caratterizzeranno l’edizione 2022 di International Rally Cup, campionato che avrà nel Trofeo Maremma la sua manche inaugurale. Una programmazione che – come da tradizione – coinvolgerà Pirelli come partner principale e che, in seguito, attenderà i protagonisti sull’asfalto del Rally Internazionale del Taro, del Rally Internazionale Casentino e del Rally Città di Bassano, confermato come appuntamento conclusivo.

Una scelta, quella messa in atto da IRC Sport, dettata dall’esigenza di garantire al plateau di praticanti un campionato snello e concentrato nella fase centrale della stagione, in linea con le esigenze del momento. Tradizione e novità, nella ventunesima edizione di International Rally Cup, con il gradito ritorno delle strade del Trofeo Maremma che, ad aprile, vedranno Follonica ancora protagonista su un palcoscenico di spessore dopo i brillanti trascorsi nel campionato. Dalla provincia di Grosseto, in seguito, la “carovana IRC” si dirigerà verso Bedonia per una nuova edizione del Rally Internazionale del Taro, in programma nel mese di maggio. La terza manche, quella del “giro di boa”, renderà protagoniste le strade aretine del Rally Internazionale Casentino, con i partecipanti al campionato che sfideranno le alte temperature di luglio per far valere muscoli e cavallerie e poi puntare al gran finale, sulle strade del Rally Città di Bassano di ottobre.

Nella foto ( Amicorally): il vincitore del Trofeo Due Ruote Motrici 2021, Fabrizio Giovanella, in azione al Rally Città di Bassano.

Com. Stam.