Svelato il progetto Sali in Moto con Noi!

Open Days gratuiti per centinaia di bambini pronti a provare l’emozione di salire in moto per la prima volta e in tutta sicurezza.

E’ stato presentato oggi a Milano, durante una partecipata conferenza stampa tenutasi presso il Palazzo del CONI, il progetto Sali in Moto con Noi! che inizierà domenica 5 marzo e si svolgerà in più impianti di quattro diverse regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Marche e Toscana.

All’incontro hanno partecipato Ivan Bidorini (Presidente Comitato Regionale FMI Lombardia) che ha portato i saluti del Presidente FMI Giovanni Copioli, i Consiglieri Federali Alessandro Maccioni e Armando Sponga (rispettivamente Coordinatore e Membro della Commissione Sviluppo Attività Sportive) e Roberto Leone Crippa (Sindaco di Ceriano Laghetto).

Sali in Moto con Noi! è un progetto organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana, con la sua Commissione Sviluppo Attività Sportive (CSAS), nell’ambito della più ampia iniziativa “80 mln €”, ideata dal Dipartimento per lo Sport, da Sport e Salute e rivolto agli Organismi Sportivi per la promozione dell’attività sportiva.

Nella prima fase, la FMI coinvolgerà numerosi bambini tra i 6 e i 9 anni compiuti dando loro l’opportunità di provare gratuitamente delle minimoto (o dei Miniquad, a Cingoli) adatte ai neofiti. Gli iscritti prenderanno parte ad una fase teorica e di vestizione prima di salire in sella, seguiti costantemente dai Tecnici FMI in modo che siano garantiti sicurezza e divertimento.

Per partecipare agli Open Days è sufficiente presentarsi alle ore 10.00 presso l’impianto prescelto. Il minore deve essere accompagnato da un genitore ed è necessario presentarsi con un documento e il Codice Fiscale del Genitore e il Codice Fiscale del minore.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEGLI OPEN DAYS

Nella seconda fase, al termine degli open days, 30 bambini per ogni regione, selezionati dai Tecnici federali, avranno la possibilità di proseguire in questo percorso per sei mesi con attività monosettimanali della durata di due ore articolate in una sessione di educazione fisica e una di pratica in minimoto in impianto federale. Ogni appuntamento è diviso in quattro fasi: briefing iniziale, vestizione, giri in pista e briefing finale. Sali in Moto con Noi! coinvolge i Comitati Regionali FMI, 16 Moto Club e 60 tra Tecnici e Istruttori FMI.

Alessandro Maccioni, Coordinatore CSAS: “Durante questo progetto metteremo a frutto l’esperienza acquisita durante i corsi gratuiti Hobby Sport, che si tengono periodicamente in tutta Italia e consentono ai bambini di provare mezzi adatti alla loro età. Sali in Moto con Noi! è un’opportunità, per i giovanissimi e per i loro genitori, di scoprire e alimentare una nuova passione e, soprattutto, di farlo divertendosi in sicurezza. Oltretutto iscriversi agli Open Days è molto semplice perché basta presentarsi presso l’impianto prescelto e credo che questa fruibilità possa rappresentare un ottimo impulso alla partecipazione”.

Armando Sponga, Membro CSAS: “Sali in Moto con Noi! è una importante iniziativa che si pone nel più ampio contesto dei progetti promozionali istituiti da diverse Federazioni grazie alla disponibilità del Dipartimento per lo Sport e di Sport e Salute. E’ una testimonianza di come si possa lavorare tutti insieme, uniti, per promuovere lo sport tra i bambini e trasmettere loro una passione. La FMI crede nei giovani e punta a trasmettere i valori del motociclismo sia a chi vuole diventare pilota sia ai neofiti che vogliono divertirsi e provare nuove esperienze. E’ una filosofia che valorizziamo costantemente perché per amare la moto è necessario, prima di tutto, divertirsi in sicurezza”.

Com. Stam. + foto