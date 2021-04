In testa dopo il secondo round la toscana chiude il Casino Del Sol Golf Classic nella Top 10 Sul massimo circuito continentale buone prove per i due azzurri – LPGA, Molinaro 64/a

Il sesto posto di Roberta Liti nel Casino Del Sol Golf Classic vinto a Tucson (Arizona, Usa), alla seconda buca play-off, dalla cinese Ruixin Liu che ha superato con un birdie la svizzera Morgane Metraux (par) dopo una grande rimonta nel terzo appuntamento del Symetra Tour 2021. E poi due azzurri, Renato Paratore e Lorenzo Gagli, nella Top 15 dell’Austrian Golf Open, evento dell’European Tour che ha visto imporsi – ad Atzenbrugg, vicino Vienna -, anche in questo caso allo spareggio, l’americano John Catlin, abile a superare il tedesco Maximilian Kieffer. Dunque il ritorno al successo sul LPGA Tour, tre anni dopo l’ultima volta, della neozelandese Lydia Ko, regina alle Hawaii del Lotte Championship chiuso al 64/o posto da Giulia Molinaro.

Settimana di buoni risultati per le azzurre e gli azzurri del golf tricolore nei vari tour mondiali.

SYMETRA TOUR, LITI VA IN TESTA POI CHIUDE SESTA – Roberta Liti è stata una delle grandi protagoniste del Casino Del Sol Golf Classic. Ottava dopo il primo giro, alla fine del secondo la 25enne di Colle Val d’Elsa (Siena) è volata in vetta alla classifica insieme alla Metraux salvo poi scendere al quarto posto al termine del “moving day”. E alla fine la toscana con un totale di 279 (69 66 73 71, -9) colpi, sul percorso del Sewailo Golf Club (par 72) di Tucson, s’è stanziata al sesto posto. E’ il secondo miglior risultato sul Symetra Tour, secondo circuito statunitense femminile, per la Liti. Che nel 2020 ha ottenuto quale “best score” un quinto posto al Symetra Classic. Per lei quest’anno anche un’apparizione sul LPGA Tour al Kia Classic, arrivata dopo aver vinto la pre-qualifica.

Strapotere Liu – Da Mesa a Tucson. In Arizona è arrivato il secondo successo stagionale, e ancora una volta al play-off, da parte della cinese Liu. Che dopo aver essersi imposta nel Carlisle Arizona (primo evento del 2021) s’è ripetuta nel Casino Del Sol Classic dov’è risalita dal 3/o posto recuperando 6 colpi alla Metraux. Per la 22enne di Guangdong è la sesta vittoria in carriera a livello professionistico. L’exploit ha fruttato alla Liu un assegno di 30.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 200.000, permettendole anche di consolidare la sua leadership nell’ordine di merito del circuito.

EUROTOUR, BEL FINALE DI PARATORE. OK ANCHE GAGLI – Ad Atzenbrugg, dopo un inizio complicato (119/o alla fine delle prime 18 buche giocate), Paratore ha cominciato a risalire la classifica sfiorando poi la Top 10 all’Austrian Golf Open. Al Diamond CC (par 72) il capitolino ha chiuso la competizione al 12/o posto con 282 (78 66 71 67, -6) colpi davanti al fiorentino Gagli, 15/o con 283 (70 72 71 70, -5) dopo una prova all’insegna della costanza e della regolarità.

Sono invece usciti al taglio con 148 (+4) Nino Bertasio (75 73) e Aron Zemmer (75 73), entrambi 74/i. E ancora: Edoardo Molinari, 86/o con 149 (75 74, +5). E’ stato invece costretto a ritirarsi per problemi fisici, dopo 8 buche del secondo round, Lorenzo Scalise.

Catlin cala il tris, nuova chance sprecata da Kaymer – In Austria Catlin con 274 (68 70 71 65, -14) colpi – e un ultimo round bogey free con 7 birdie – è riuscito a far sua la contesa dopo cinque buche supplementari quando, con un bogey, ha avuto la meglio sul tedesco Kieffer, secondo dopo un “8” su un par 3. Per Catlin, 30enne di Sacramento (California), è il terzo successo sull’European Tour dopo i due arrivati nel settembre 2020 rispettivamente all’Andalucia Masters in Spagna e all’Irish Open in Irlanda del Nord. Per Catlin anche un assegno di 147.370,00 euro a fronte di un montepremi complessivo di 1.000.000. L’impresa in Austria ha permesso a Catlin di passare dalla 124/a alla 79/a posizione del ranking mondiale.

Delusione doppia per i tedeschi. Se Kieffer ha solo sfiorato la prima vittoria sul massimo circuito continentale, Martin Kaymer (ex numero 1 al mondo nel 2011) alla fine del “moving day” era riuscito a raggiungere in vetta lo spagnolo Alejandro Canizares (settimo al termine della competizione). Ma con un bogey e un triplo bogey nelle prime tre buche del quarto giro, il teutonico è stato costretto a rincorrere. E i quattro birdie realizzati nelle ultime sei sono serviti solo ad aumentare i rimpianti, con un terzo posto (277, -11) finale. Continua il digiuno con la vittoria per il 36enne di Düsseldorf il cui ultimo exploit risale al giugno 2014 quando riuscì a trionfare allo US Open.

LPGA TOUR, IL RITORNO DI LYDIA KO – A Kapolei, nell’isola di Oahu alle Hawaii, Lydia Ko è tornata a vincere tre anni dopo (esattamente 1.084 giorni) l’ultima volta (Mediheat Championship nell’aprile 2018). La neozelandese (di origini sudcoreane, è nata a Seul) ha festeggiato il 16/o titolo sul LPGA Tour (cifra comprensiva di 2 Major) dominando il Lotte Championship. In testa dalla fine del terzo round la Ko con un totale di 260 (67 63 65 65, -28) colpi ha firmato non solo il miglior score personale ma anche quello del torneo. E’ il terzo punteggio più basso nella storia del massimo circuito americano femminile, meglio di lei hanno fatto solo Sei Young Kim (con -31) al Thornberry Creek LPGA Classic nel 2018 e Shanshan Feng al Thornberry nel 2019.

La neozelandese, sul percorso del Kapolei Golf Club (par 72), è stata gratificata con un assegno di 300.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 2.000.000. La Ko ha battuto nettamente big mondiali come l’americana Nelly Korda e le sudcoreane Inbee Park e Sei Young Kim, tutte seconde con 267 (-21) al fianco dell’irlandese Leona Maguire. Sesta posizione (269, -19) per la filippina Yuka Saso (da sola in testa dopo i primi due round) e altre tre giocatrici.

Molinaro 64/a – Alle Hawaii s’è classificata 64/a, con 281 (72 69 71 69, -7) colpi, Giulia Molinaro. Che per la prima volta in stagione ha superato il taglio. Per l’azzurra buon finale con un parziale chiuso in 69 (-3) con sei birdie (di cui 4 di fila dalla 13 alla 16) e quattro bogey.

