“La copertura finanziaria che il bilancio regionale deve assicurare al comparto della forestazione siciliana non deve essere assolutamente messa in discussione – così Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo – l’ipotesi ventilata dalla giunta regionale di ‘europeizzare’ i fondi dedicati ai forestali siciliani non va neanche propinata.

Siamo per i diritti del comparto, siamo per la rigenerazione contrattuale che per troppi anni ha visto la stabilizzazione come una chimera, siamo per il recupero di quelle spettanze maturate e non ancora riscosse. Per questo, diciamo a gran voce “giù le mani dai forestali”, veri eroi dei nostri territori, presídi reali e operativi nei boschi. Purtroppo ancora oggi piuttosto che parlare di una riforma seria volta a una piena valorizzazione del comparto che guardi alla realizzazione del sistema ” bosco produttivo” all’interno del quale i cantieri sono concepiti come veri e propri laboratori di produzione, ancora oggi assistiamo a certe prese di posizione che mortificano i forestali tutti. Mi batterò in aula e in ogni altra sede istituzionale perché non si verifichino nuove lesioni di diritto per il comparto”.

Com. Stam.