Dal 11 Febbraio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Take Your Body” (Sound Management Corporation) , il nuovo singolo di Rizzo DJ. Il brano è già presente su tutte le piattaforme digitali dal 1 Febbraio.

Take Your Body” è un brano dalle sonorità dance in cui una voce maschile delinea un suono più morbido rispetto ad altre tracce dell’artista.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ci vuole una certa posa anche nel musicare questa vita. Il cuore lo sa… ogni nota è un battito che eleganza si fa.”

Il videoclip, realizzato da Rizzo Giuseppe con tecnica di montaggio tipica della sua produzione, è un omaggio a certi momenti della vita che andrebbero vissuti con un video e una colonna sonora in sottofondo.

Biografia

Rizzo Giuseppe, in arte Rizzo DJ, nasce a Caltagirone nel marzo del 1971, periodo in cui nascevano i primi DJ nel mondo. La sua passione inizia all’età di 13 anni, ma la sua vera avventura come DJ e producer inizia nel 1985. Originario di San Michele di Ganzaria (Sicilia), Rizzo Giuseppe ha iniziato a mettere i dischi a giovane età. Nel 2004 ha iniziato a usare il suo primo DAW per comporre le sue prime tracce techno, progressive e dance presenti anche su Hit Mania. La sua passione per il genere lo ha spinto a progredire, perfezionando il suo stile e aggiungendo qualità ed eleganza a tutte le sue tracce. Rizzo ha firmato con diverse etichette , tra cui Blanco Y Negro, Esecutiva Music, D:Side, Keep! , Jaywork Music, Party Playground Records, Progressive Vibes Music, Fantasia Urbana, Day Dose of House per citarne qualcuna. Le sue uscite sono state suonate da molte radio nazionali e internazionali. Per citarne qualcuna: M2O, Radio Studio più, Viva Fm, Electra Radio (Cochabamba Bolivia), Radio Top (Manchester United Kingdom) ecc. Molti i locali nei quali ha lavorato in Sicilia. Per ricordarne alcuni: “ THE WALL “ Caltagirone , “ BLACK BOX “ Piazza Armerina , “ EAGLES CLUB “ Aidone , Öhringen “CHOUS CLUB” Germania… Nel 2013 parteciperà ad una delle edizioni televisive più importanti della Liguria DJ class contest in cui si piazza al 3° posto. Dopo il clamoroso successo del 2013 Rizzo DJ torna con interviste radiofoniche e DJ set . Tutti i Lunedì e Mercoledì alle 22.00 IN THE MIX su Radio studio più Sicilia La sua musica house è apprezzata in tutto il mondo. “Take Your Body” di Rizzo DJ uscirà in radio giorno 11 Febbraio.

