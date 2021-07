Risultati, esperienze e testimonianze di un percorso volto alla valorizzazione del talento femminile, che ha coinvolto 100 studentesse provenienti da cinque atenei del Sud Italia e 100 professioniste di otto primarie società italiane al centro di un incontro della Fondazione OBS oggi alle 16:30. Sarà trasmesso un videomessaggio del Ministro Carfagna.

Siracusa – La Fondazione Ortygia Business School – nata a Siracusa da un’idea di Lucrezia Reichlin – promuove oggi alle 16:30 (streaming su Zoom) l’incontro conclusivo del programma YEP – Young Women Empowerment Program volto ad avvicinare giovani studentesse del Sud al mondo del lavoro. Interverranno tra gli altri Gini Dupasquier, Direttrice della Fondazione Ortygia Business School, e 8 coppie Mentor – Mentor in rappresentanza delle partecipanti con i rispettivi referenti delle aziende partner che hanno sostenuto l’iniziativa: Accenture, Citigroup, Credimi, Enel, EY Foundation Onlus, Open Fiber, Sifi, eSparkle.Durante la diretta streaming verrà trasmesso un videomessaggio del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale on. Mara Carfagna.

L’incontro trae spunto dalla conclusione di YEP – Young Women Empowerment Program, il programma realizzato dalla Fondazione Ortygia Business Schoolin collaborazione con 8 partner aziendali per favorire la crescita personale e professionale di 100 studentesse universitarie di facoltà economiche e STEM del Sud Italia che per tre mesi sono state accompagnate da altrettante manager. Le studentesse hanno potuto acquisire strumenti utili a comprendere i propri punti di forza e le proprie inclinazioni, per prendere in mano il proprio futuro e proporsi nel mondo del lavoro con maggiore consapevolezza. Cinque gli atenei coinvolti nell’iniziativa: Università degli Studi di Napoli Federico II, Politecnico di Bari, Università della Calabria, Università degli Studi di Catania e Università degli Studi di Palermo.

Secondo Eurostat, nell’anno della pandemia il tasso di occupazione femminile è stato in media in Europa del 62,4% ma il tasso in tre regioni italiane si è attestato intorno al 30%, con la Puglia in calo al 32,8%, la Campania al 28,7%, la Calabria al 29% e la Sicilia al 29,3%. Le quattro regioni del Sud sono infatti tra le cinque peggiori nell’Unione europea. Oltre a un welfare inadeguato alle esigenze lavorative mancano anche stimoli ed esempi che aiutino le giovani donne a restare nel mondo del lavoro e soprattutto a ricoprire ruoli decisionali.

Il programma YEP mira a creare occasioni di confronto e affiancamento tra studentesse universitarie del Sud Italia e professioniste attraverso workshop e sessioni di mentoring one-to-one. L’incontro è anche l’occasione per presentare i risultati e l’impatto del programma. Delle 150 studentesse che hanno partecipato alle due edizioni del programma, la prima lanciata nell’autunno 2020 grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, il 96% delle studentesse ritiene di aver acquisito una migliore consapevolezza delle logiche del mondo del lavoro. Il 95% ritiene di aver acquisito una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza, una maggiore fiducia nel futuro, e una maggiore ambizione. Il 91% delle studentesse ritiene di aver acquisito una maggiore consapevolezza delle possibilità professionali.

“Siamo particolarmente orgogliosi del progetto che presenteremo oggi, che va nella direzione che la Fondazione persegue da tempo: la valorizzazione del talento femminile e l’inclusione di genere, in particolare al Sud – ha dichiarato Gini Dupasquier, Direttrice della Fondazione Ortygia Business School. – Il programma YEP ha riscosso moltissimo interesse e richieste di partecipazione, che non è stato possibile accogliere per mancanza di posti disponibili. Questo è un segno che l’iniziativa risponde ad una reale esigenza del territorio e ciò ha spinto la Fondazione OBS ad impegnarsi per trovare le risorse e i partner per realizzare la terza edizione del programma in partenza in autunno.”

