PATTI (ME) – L’Alma Patti Basket conferma in toto la conduzione in “rosa” per il proprio secondo campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile. Anche per la stagione 2021-2022 la formazione siciliana potrà contare sul tandem “Buzzanca – Perseu” per ricreare un coaching staff di chiara impronta femminile, come rare volte succede nello sport in Italia.

E proprio Perseu ha trovato nei giorni scorsi l’accordo con l’Alma del presidente Attilio Scarcella per rimanere assistant coach e ufficialmente tornata a lavorare a fianco dell’head coach Mara Buzzanca, riprendendo le lunghe riunioni di programmazione che caratterizzano l’attività del gruppo pattese.

“Sono felice di rinnovare con Patti e d’aver ripreso le giornate di lavoro con tutto lo staff – commenta proprio Perseu -. La nostra programmazione è attenta (anche alla scaramanzia!) ma puntiamo chiaramente a far bene. Vogliamo confermare la bontà del lavoro che lo scorso anno ha portato per la prima volta o riportato in Serie A1 molte delle atlete che hanno giocato con noi. Lo commisureremo chiaramente al nuovo gruppo. La squadra è diversa, tranne Micovic e Verona il roster è giovane, come lo è anche la nostra straniera. Questo porterà fattori positivi e negativi, ma abbiamo una stagione intera per lavorare e plasmare il gruppo secondo la nostra pallacanestro. Ci auguriamo di raggiungere obiettivi globali (di squadra) e individuali (per ogni singola giocatrici) e di farlo davanti al nostro pubblico pronto a sostenerci di nuovo al PalaSerranò”.

Si avvicinerà alla prima squadra, restando contemporaneamente allenatore dall’under 13 e l’under 17 dell’Alma Patti, coach Giuseppe Costantino. E’ lo stesso allenatore campano (da giocatore bandiera del basket pattese fin dal 2005) a spiegare quale sarà il suo nuovo ruolo durante la stagione 2021- 2022.

“Al mattino farò allenamenti individuali con le giocatrici più giovani della prima squadra, mentre nel pomeriggio seguirò nuovamente i due gruppi under nati lo scorso anno. La stagione chiusa pochi mesi fa è stata di formazione per le nostre giocatrici del vivaio, siamo partiti da zero, per questo contiamo di dare una base più solida questa stagione. Sono felice della riconferma in Alma Patti”.

Coach Buzzanca e perfino il presidente Scarcella in prima persona stanno lavorando per portare in città, a titolo definitivo o con la formula del prestito, diversi prospetti del comprensorio (ospitate in foresteria) per continuare a lavorare sulla crescita delle cestiste del futuro. Poche settimane per scoprire le novità del settore giovanile pattese, iniziato invece il conto alla rovescia per la ripresa dell’attività della prima squadra, prevista per giorno 2 settembre.

