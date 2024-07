TAOMODA® WEEK 2024 AL VIA LA 25esima edizione della kermesse

Ecco i nomi dei primi premiati Gala TAO AWARDS, sabato 20 luglio Teatro Antico – Taormina – Marco Bizzarri, Elisabetta Franchi, Leo Gassmann, Alessandro Maria Ferreri e la maison Tombolini. Questi i primi cinque nomi dei vincitori dei TAO AWARDS 2024, l’ambito riconoscimento che quest’anno celebra la sua 25esima edizione sotto il segno del Made in Italy.

Inizia il countdown per la notte più glamour dell’estate ovvero il Gala TAOMODA AWARDS in programma per sabato 20 luglio al Teatro Antico di Taormina, evento conclusivo della rassegna internazionale TAOMODA® WEEK ideata e presieduta dalla giornalista Agata Patrizia Saccone, che avrà inizio con la tradizionale conferenza stampa d’apertura in programma per martedì 16 luglio.

Un traguardo importante per la manifestazione in calendario tra i “Grandi Eventi” della Regione Siciliana supportata anche dalla Presidenza dell’ARS Assemblea Regionale Siciliana.

“Ci apprestiamo a festeggiare la 25esima edizione di Taomoda. Un quarto di secolo di passerelle, moda, design, fotografia, giornalismo, sostenibilità, protagonisti e talent per un grande evento che nasce a Catania per poi trasferirsi nel 2014 a Taormina. Da sempre, ho creduto nel sogno di dare sostegno e valore alla Sicilia, con l’obiettivo di esportarne la bella immagine e imporre nell’ambito della rassegna eccellenze di taratura internazionale. L’edizione che sta per avere inizio prevede un calendario particolarmente fitto, che mi rende molto orgogliosa, e culminerà con la magica notte dei Tao Awards che celebrerà il Made in Italy in tutte le sue forme”, sottolinea Agata Patrizia Saccone giornalista e Presidente di Taomoda.

La kermesse, che avrà luogo dal 16 al 20 luglio, proporrà a Taormina un calendario articolato che comprende: convegni, master class, talk, business conversation, tavole rotonde, eventi culturali e, giovedì 18 luglio, il Sustainability Day – la giornata italiana della sostenibilità. In agenda, spazio anche alla cultura dell’identità siciliana con un’esclusiva experience a cura di Taimeless Art Gallery, un viaggio in Sicilia a ritroso nel tempo attraverso le opere del Maestro Lorenzo Chinnici, allievo ed erede di Renato Guttuso.

Patrocinata, tra gli altri, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero del Turismo, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana, Confindustria Cisambiente, Università degli Studi di Catania, Camera Nazionale della Moda Italiana, TAOMODA, che per una settimana riesce a veicolare anche importanti flussi turistici creando un fortissimo appeal, si riconferma l’evento di settore più atteso e rilevante del Sud Italia.

La prestigiosa rassegna quest’anno si arricchisce anche dell’omaggio al cinema che, oltre a fare da apripista, avrà anche un ruolo di prim’ordine durante la notte dei TAO AWARDS con la celebrazione della storica e prima casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana Titanus che festeggia i suoi 120 anni e che ha distribuito, tra i tanti successi, pure Il Gattopardo.

