La limitazione avrà vigore a partire dal 31 maggio prossimo ed interesserà il tratto compreso tra il Km. 5+700 ed il Km. 6+100 circa

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha emanato l’ordinanza di istituzione del senso unico alternato e del divieto di sosta, regolati da impianto semaforico, lungo la strada provinciale 10 di Taormina, dal Km. 5+700 al Km. 6+100 circa.

La disposizione avrà vigore a partire dal 31 maggio 2021 e per tutta la durata dei lavori.

Il provvedimento si è reso necessario al fine di realizzare le opere di bitumatura previste nel progetto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Secondo Ufficio Viabilità – (dal Comune di Furci Siculo al Comune di Gaggi)”.

L’ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso, visibile anche di notte) da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, secondo la collocazione seguente:

a) S.P. 10 di Taormina, bivio Via Whilelm Von Gloden;

b) S.P. 10 di Taormina, in prossimità della piazza di Castelmola;

c) In prossimità del cantiere a distanza adeguata nelle due direzioni;

d) In caso di emergenza la ditta esecutrice provvederà a riaprire il transito per i mezzi di soccorso.

Il collegamento con l’abitato di Giardini Naxos e Taormina e zone limitrofe sarà garantito in maniera alternata dal collegamento da monte o da valle lungo la S.P. 10 in quanto la chiusura avverrà in due fasi, alternativamente sulla corsia sinistra e destra, mantenendo il collegamento lungo la strada.

