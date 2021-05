Se la colonia felina è fonte di pericolo per il condominio il sindaco può ordinarne l’allontanamento. E’ questa in sintesi la decisione assunta dal Tar Sicilia, sede di Catania, con la sentenza 1299 del 2021 con la quale i giudici hanno ritenuto legittima l’ordinanza di un sindaco per lo spostamento di una colonia di gatti mal gestita da una condomina che si prendeva poca cura dei felini in casa propria, creando una situazione di pericolo per il condominio.

Di fronte a tale situazione, i condomini si sono rivolti così al primo cittadino, chiedendo un intervento immediato a tutela del decoro, dell’igiene e della sicurezza pubblica. Il sindaco ha allora ordinato alla “gattara” di spostare i gatti in un cortiletto privato recintato e di provvedere giornalmente alla loro nutrizione e pulizia. Tale decisione, rienuta illegittima, è stata impugnata davanti al Tar siciliano, che però ha dato ragione al sindaco, considerando invece legittimo il suo intervento in via d’urgenza con apposita ordinanza per motivi di sanità ed igiene, ricordando sempre che i gatti riuniti in colonie non possono essere allontanati dal loro ambiente originario, tranne che a loro tutela o per gravi motivazioni di ordine sanitario.

