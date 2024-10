Taranto, un segnale positivo per il mondo del lavoro: riavviato l’impianto Pasquinelli

Taranto è una città che spesso deve fare i conti con molte problematiche nel mondo del lavoro, le quali tendono a oscurare anche i risultati positivi che, con impegno, riusciamo a raggiungere. Tuttavia, è fondamentale dare rilievo anche a ciò che funziona, nonostante la tendenza a focalizzarsi sulle difficoltà.

Cira Basile, Segretario provinciale della UGL Igiene Ambientale di Taranto, desidera esprimere personalmente il proprio apprezzamento al Sindaco Rinaldo Melucci e al Presidente Giampiero Mancarelli per il riavvio dell’impianto Pasquinelli. Con una lettera indirizzata il 19 ottobre 2024, la nostra federazione, pur gravata da numerose criticità, in rappresentanza dei lavoratori presso l’impianto Pasquinelli, ha voluto ringraziare chi si è adoperato principalmente per rendere possibile questo importante traguardo. Importante anche l’interessamento degli assessori Michele Mazzariello (Partecipate) e Stefania Fornaro (Ambiente), soprattutto nelle fasi finali della vicenda che hanno consentito un’accelerazione per la soluzione della problematica.

Vincenzo Digiorgio, Vicesegretario UGL Igiene Ambientale, aggiunge: “Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da enormi difficoltà e sacrifici per i lavoratori in stato di disoccupazione (Naspi). Questo percorso, talvolta accompagnato da proteste dettate dalla disperazione, non ha mai fatto vacillare l’impegno del Sindaco e del Presidente nel sostenere questi storici lavoratori.”

Lavorare insieme per trovare una soluzione ha richiesto molte riunioni, collaborazione e critiche costruttive, ma ha portato a un risultato concreto, raggiunto proprio nell’ultimo mese di sussidi Naspi, ormai in scadenza.

Riteniamo che, così come è giusto dare spazio alle criticità che ci spingono a manifestare, sia altrettanto importante diffondere le notizie positive. Per questo motivo abbiamo deciso di condividere pubblicamente i nostri ringraziamenti per la riapertura dell’impianto Pasquinelli, sebbene il progetto sia ancora nelle fasi iniziali.

Cira Basile conclude: Confidiamo che tutto questo possa rappresentare un contributo positivo, non solo per i lavoratori, ma anche per il benessere ambientale della nostra amata città. Questo risultato segna un nuovo inizio, carico di speranza e motivazione per il futuro.”

Come dirigenti sindacali, il nostro lavoro non si ferma qui: ci attendono nuove sfide, ma siamo pronti a continuare a dare il nostro contributo per risolvere le problematiche che si presenteranno oltre quelle, importanti, attualmente in corso.

