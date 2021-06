Per la prima volta nella storia del Gran Premio Internazionale di Venezia, un’associazione scientifica riceverà l’ambito premio.

Il prossimo 2 luglio, presso il palazzo della regione, il Senatore Mario Baccini premierà una delegazione EGOI, rappresentata dal Professor Fabio Facchinetti e dalle Dottoresse Simona Dinicola e Valentina Gattaino, per il significativo contributo alla crescita della cultura scientifica nell’anno 2020-2021.

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”, Henry Ford



Roma. Il premio Nobel per la fisiologia e medicina, l’ungherese Albert Szent – Gyorgyi, sosteneva che la ricerca è vedere ciò che tutti gli altri hanno visto e pensare ciò che nessun altro ha pensato. Ed è proprio la passione per la ricerca che ha spintoun gruppo di esperti internazionali a cooperare per promuovere un dibattito scientifico sull’inositolo, approfondendo e ampliando la ricerca sul​​suo ruolo fisiologico e la sua applicazione clinica in diversi ambiti, dalla ginecologia, all’oncologia, alla neurologia, ai disordini metabolici ed endocrinologici.

L’Experts Group on Inositol in Basic and Clinical Research, EGOI, https://www.inositolgroup.com/, fondata nel marzo 2020 dai professori Vittorio Unfer e Fabio Facchinetti, unisce 40 ricercatori e opinion leader da 14 Paesi, la cui expertise sull’inositolo è testimoniata dalle numerose pubblicazioni scientifiche e progetti di ricerca su questa molecola, utile sia nella prevenzione, sia nella gestione clinica di diversi stati patologici.

Il gruppo fa anche parte di Alliance for Health Promotion, affiliata all’Organizzazione Mondiale della Sanità, con cui EGOI condivide l’aspirazione a migliorare lo stile di vita e le condizioni di salute.



Alla luce del momento storico che il mondo sta attraversando, l’ambito premio di Venezia assume un valore e riconoscimento ancora maggiore. Non solo EGOI è il primo gruppo di scienziati a ricevere un premio notoriamente destinato al singolo per il contribuito alla crescita economica, ma lo stesso premio riconosce il valore del contributo culturale dell’organizzazione.

A circa un anno dalla sua fondazione EGOI è la dimostrazione di come il networking e la cooperazione siano pilastri fondamentali per il progresso della ricerca scientifica e di come, anche in tempi di pandemia e distanziamento sociale, si possa – e debba – contribuire alla promozione della cultura scientifica in maniera significativa.

