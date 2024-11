Targa Racing Club centra tutti gli obiettivi a Giarre

Nella gara etnea che ha chiuso la trionfale stagione per il sodalizio palermitano, Riolo su PCR A6 ha vinto il 4° raggruppamento con la migliore prestazione assoluta fra le auto storiche, ha così conquistato il titolo assoluto siciliano e Rotolo su Osella è stato secondo di classe 1600, aggiudicandosi il titolo di categoria

Cerda(PA). Finale di stagione con i fiocchi per la ASD Targa Racing Club, che ha colto in pieno il bersaglio alla 25^ edizione della Giarre-Milo. La tradizionale gara etnea, dopo lo slittamento di data a causa dell’attività eruttiva, si è dimostrata piena di insidie anche in questa nuova collocazione, confermandosi fin dalle ricognizioni un duro banco di prova per le avverse condizioni climatiche che nella giornata di domenica hanno addirittura costretto gli organizzatori ad annullare Gara 2.

Totò Riolo è stato ancora una volta imprendibile con la sua PCR A6 motorizzata BMW da 2500 c.c, per tutti gli avversari, cogliendo l’ennesimo successo e conquistando dopo quello Tricolore anche il titolo siciliano.

“Abbiamo fatto bottino pieno – ha detto Totò, visibilmente contento a fine gara – oggi non era affatto scontato, considerando le condizioni meteo e anche la pioggia di fuliggine che è venuta giù. La variabilità non consente di fare previsioni e può succedere che altri protagonisti magari partendo prima trovino un fondo talmente migliore da spiccare prestazioni inaspettate. Fortunatamente è stato invece tutto regolare e abbiamo potuto nuovamente festeggiare insieme a tutta la squadra che non smetterò di ringraziare, ovvero Kaa Racing, la factory che gestisce la vettura, PACO74 e Balletti Motorsport. Gratitudine anche ai partner Sunprod, farmacia modica e il Levriere oltre che a CST Sport che è al fianco della Targa Racing Club sotto il profilo tecnico e anche logistico. E’ stato veramente un bel 2024”.

Fa festa pure Ninni Rotolo che è riuscito ad afferrare il titolo di categoria, concludendo, con la sua Osella PA 21 Jrb, al secondo posto di un soffio davanti al suo diretto antagonista.

“Abbiamo vissuto un weekend davvero intenso dal punto di vista emotivo – ha detto il pilota termitano – il meteo ci ha condizionato molto sulla scelta del set up e delle gomme fino all’ultimo momento. Una gara davvero insidioso, ma il lavoro della squadra è stato fondamentale, abbiamo portato a casa un risultato importante in una classe agguerritissima quindi mi unisco anch’io ai ringraziamenti, cominciando proprio da Totò in persona, a quelli da lui citati e aggiungo a Dac Motorsport.

