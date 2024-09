Targa Racing Club punta in alto al Tindari Rally

Alla gara organizzata, dal partner CST Sport, gli junior Riolo – Marin, con la Peugeot 208 Gt line della MFT, cercano il bis dopo il grintoso successo di classe al Rally del Tirreno – Messina.

Fra le auto storiche i senior Riolo – Marin con la Porsche gruppo B curata dal Team Guagliardo, puntano al vertice di 4° Raggruppamento, nel quale Ansorge-Catanese cercano l’affermazione in gruppo N con la Lancia Delta integrale Hf

Cerda(PA) . Per la Asd Targa Racing Club, la 9^ edizione del Tindari Rally sarà una gara di grande coinvolgimento. L’ organizzazione della Cst Sport che del sodalizio palermitano è partner tecnico, rappresenta per forza di cose uno stimolo ad essere protagonisti d’eccellenza. Con questa spinta i tre equipaggi in gara punteranno al vertice nel proprio ambito.

Gli junior Ernesto Riolo e Giulia Marin, sono chiamati alla conferma immediata rispetto a quanto di buono fatto poco più di mese fa al Rally del Tirreno per concludere nel modo migliore la stagione della Coppa Rally Aci Sport di Zona, nella combattutissima classe Rally 4, con la Peugeot 208 Turbo.

Ernesto in prossimità della gara messinese ha dichiarato:-” il successo di Messina, ci ha emozionato molto, con i festeggiamenti dell’arrivo insieme ai nostri genitori, a loro volta sul podio assoluto. L’inizio di stagione si è rivelato un po’ in salita, per quanto i rilievi cronometrici fossero ottimi, i risultati sono stati in parte compromessi da imprevisti adesso che finalmente abbiamo fatto centro vogliamo proseguire cosí.

I senior Totò Riolo e Maurizio Marin, tornano a gareggiare fra le vetture storiche e lo faranno con la fantastica Porsche gruppo B, curata da Domenico Guagliardo.

Riolo ha commentato cosí la gara e la sua stagione:- Per me è un anno di grandi soddisfazioni. Intanto è già maturato il titolo tricolore di 4° raggruppamento nel Civsa, con la PCR A6, poi a Messina sul podio nel Rally Moderno e adesso al Tindari con la potente Porsche gruppo B di 4° Raggruppamento, che lo scorso ci ha dato successi in campo regionale e ottimi piazzamenti nel Ciras.

Walter Ansorge e Pierluigi Catanese, mirano anche loro ad una gara concreta nel 4^ Raggruppamento ed in particolare nel Gruppo N.

Il main sponsor, con il marchio Sunprod, della Targa Racing Sport ha manifestato la sua passione per l’automobilismo:- “Sono sempre più coinvolto da questo ambiente ed infatti ho puntato sull’ automobilismo e in particolare su un sodalizio molto professionale per far conoscere il nostro marchio. Gareggiare personalmente ed aver anche ottenuto dei risultati per me impossibili, mi inorgoglisce molto. Contiamo insieme a Catanese di fare una buona gara nell’ambito della nostra categoria”.