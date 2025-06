Tari 2025, più servizi per la Città senza incrementi di rilievo

sgravi per chi vive da solo e per i proprietari di seconde case. Importante sgravio del 25% per nuclei meno abbienti o molto numerosi

Trapani pulita è più bella, slogan lanciato già da diversi anni in occasione dell’avvio della raccolta differenziata porta a porta. Nessuno vuole tornare al passato, ricordate i grossi cassonetti stracolmi di spazzatura sparsi qua e là da piazza ex Mercato del Pesce alle frazioni, dalle traverse di via Fardella sino ai quartieri popolari, dove quasi ogni sera si verificavano rovinosi incendi? La Città di Trapani, recuperando anni di arretratezza, ha avviato e implementato il servizio di raccolta differenziata, con notevole successo, passando da una percentuale del 15% sino a quasi il 70%, di cittadini che correttamente conferiscono negli appositi mastelli i vari rifiuti prodotti.

Da Tari più alta d’Italia con una media di quasi 600€ nel 2018 per appartamento di 100mq abitato da 3 persone, si è passati quest’oggi a 433€, nettamente meno del passato, nonostante gli extra costi derivanti sia dagli aumenti post Covid, che dai costi di smaltimento dei rifiuti anche fuori Regione nonché dalla necessità di rimuovere quelle residuali microdiscariche sparse sul territorio che ancora oggi influiscono nel computo complessivo del piano economico finanziario.

Trapani ha ancora molto da fare, tanto in termini di miglioramento dei servizi, quanto di potenziale crescita della percentuale di raccolta con conseguente calo della Tari, tuttavia oggi, rispetto a 7 anni fa, si registra un calo del 25%, che nel 2021 e 2022 era addirittura riuscito a superare il 30%. Nella giornata di ieri, il Consiglio comunale ha adottato le nuove tariffe per l’anno 2025 che, come di seguito indicato, risultano sostanzialmente invariate rispetto al 2024, grazie ad un contenimento della spesa ed al lavoro della Soget che sta recuperando terreno beccando i “furbetti” che per anni non hanno pagato, vivendo sulle spalle degli onesti trapanesi, senza dimenticare le sanzioni comminate dalla Polizia Locale a chi abbandona rifiuti in strada (al riguardo, a giorni sarà data notizia di una nuova stretta ai danni dei pochi incivili).



Nessun incremento straordinario, come si diceva sopra, anzi nel dettaglio: per nuclei familiari composti da 1 persona, rispetto al 2024, saranno pagati soltanto 4,03 € in più nel 2025; per nuclei composti da 2 persone, si verseranno appena 3,99 € in più; per nuclei composti da 3 persone, l’aumento è pari ad 4,05 €; per nuclei composti da 4 persone, l’aumento si ferma ad 3,83 €; per nuclei composti da 5 persone, si pagheranno 3,34 € in più; per nuclei familiari composti da 6+ persone, l’aumento rispetto al 2024 si attesta ad appena 2,66 €.



Parimenti, occorre ricordare alcune esenzioni previste dai regolamenti comunali: chi vive da solo gode di uno sconto del 10% e chi è proprietario di una seconda casa usufruisce addirittura di un -30% sull’importo da pagare.



A partire dal 2025, inoltre, in seguito al DPCM del 21 gennaio 2025, si genera in automatico uno sconto del 25% per tutti quei nuclei con ISEE fino a 9530 €, limite che si alza addirittura fino a 20.000 € per i nuclei con almeno 4 figli a carico. È dunque del tutto evidente che, nel 2025, in realtà per moltissime famiglie (ossia quelle più bisognose) la Tari a Trapani subirà addirittura un decremento del 25%, auspicando compensazione direttamente da Roma.

