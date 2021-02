In rotazione radiofonica “TASTO ROTTO” (Cantieri sonori / Artist First), il nuovo singolo di DANIELE COLETTA, già sulle piattaforme digitali dal 29 gennaio.

Tasto rotto è un brano scritto da Daniele stesso insieme al produttore e autore Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo, Marta Daddato, ecc.), è una canzone che ripercorre la fine di una storia d’amore a distanza tra il protagonista ed il suo compagno, un racconto autobiografico.

L’amore non può esistere come monologo ma è un dialogo tra due persone. Alcune persone vogliono essere amate ma non sanno come amare. Ed è proprio questa consapevolezza ad essere la colonna portante di questo brano Pop dal sound RnB.

Ha collaborato all’arrangiamento il producer Skywalker (Marta Daddato).

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Immaginate una relazione apparentemente perfetta, bella come uno di quei film romantici in bianco e nero. Poi arriva il momento in cui apri gli occhi e ti rendi conto che, se tu molli le redini per un secondo, crolla tutto. Continueresti a soffrire o ti difenderesti?».

Il video ufficiale del brano, diretto da Alessio Russo per RedPVT, vede la partecipazione dell’attore Emanuele Mariotti. Il video è girato all’inverso, dalla rottura della coppia al loro primo incontro, un come a voler rivivere i ricordi di quello che è stato. Ma quando una storia finisce arriva anche la consapevolezza di quello che è stato, quando tutto sembrava perfetto ma in fondo non lo era; forse per la distanza o forse semplicemente perchè uno dei due non era pronto ad amare realmente.

Biografia

Daniele Coletta, cantautore romano classe 1992. Studia canto sin dall’età di 10 anni e col tempo ciò che sembrava semplice passione diventa vera e propria professione. Si perfeziona nel metodo Voicecraft e approfondisce i suoi studi all’estero frequentando varie accademie di Canto/ Performing Arts tra le più importanti come la MALTA ACADEMY OF PERFORMING ARTS, con il docente Joshua Alamu, il WEST FINLAND COLLEGE in Finlandia e la SETH RIGGS ACADEMY di Los Angeles, nella quale studia il metodo SLS – Speech Level Singing con insegnanti di fama internazionale come Seth Riggs, Dave Stroud, Robert Raab Stevenson e Anjanette Mickelsen. Durante quest’ultima ha l’occasione di confrontarsi con artisti del calibro di Justin Timberlake e Amy Winehouse.

La prima vera conferma arriva nel 2008 quando è tra i protagonisti della prima edizione del programma su RaiUno “Ti lascio Una Canzone” in diretta dal Teatro Ariston. Nello stesso anno è tra gli ospiti fissi della trasmissione “Festa Italiana” (Raiuno).

La Grande svolta arriva nel 2012 con la partecipazione a “X FACTOR 6”. Daniele entra, promosso a pieni voti da tutti e quattro i giudici, nella squadra di Simona Ventura e riesce a raggiungere la Semifinale classificandosi quinto con l’inedito ” Un Giorno In Più” scritto per lui dal cantautore statunitense Gavin DeGraw ed adattato in italiano dallo stesso Daniele e dagli autori Cianchi e Valicelli. Il brano esce il 30 Novembre sulle piattaforme digitali per Sony Music Italia.

Nel 2013 è il testimonial della campagna “Trenta Ore Per La Vita” e nel 2014 pubblica il suo secondo singolo “Ora Che Sei Grande” scritto da Jacopo Ratini.

Dal 2014 a 2019 parte come Lead Singer per tournée con la compagnia di Yatch/Navi da crociera “Silversea” che gli darà la possibilità di esibirsi in moltissimi paesi del Mondo.

A Gennaio 2018 esce GAME ON, suo terzo singolo, primo in lingua inglese. Il brano scritto da Riccardo Brizi e Andrea Riso e rappresenta l’anima rock di Daniele.

Il brano entra in rotazione radiofonica negli Stati Uniti D’America e vince il miglior video del mese per l’AKADEMIA.

Daniele torna con un progetto tutto nuovo, grazie alla collaborazione con Marco Canigiula e la sua etichetta Cantieri Sonori, che parte da questo nuovo singolo “Tasto Rotto” dove Daniele racconta la sua esperienza personale con l’amore.

Com. Stam.