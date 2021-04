Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai colleghi e agli operai edili feriti questa notte nei cantieri in Val di Susa a seguito dell’ennesimo vile attacco dei soliti professionisti del disordine consumato questa notte con lanci di pietre.

È l’ennesimo inaccettabile atto dei contestatori violenti NO-TAV che, in nome di una non meglio definita democrazia e libertà, pretendono di affermare la loro visione, violenta e intollerabile, aggredendo chi lavora o fa il proprio dovere e che, solo grazie alla sapiente e professionale organizzazione dei servizi e alla professionalità dei poliziotti che hanno operato nella circostanza, non è stata portata ad ulteriori e più gravi conseguenze.

Non può più essere tollerato, in paese civile e democratico, che chi lavora per il progresso delle nostre comunità debba essere costretto a farlo sotto la vigilanza continua delle Forze di polizia e con l’angoscia costante di essere aggrediti, in ogni momento, grazie alla ormai consolidata convinzione di totale impunità di chi, vigliaccamente, di notte e con la complicità di ambigui comportamenti, fa agguati ai lavoratori e a chi cerca di tutelare la loro incolumità.

È quanto afferma Felice ROMANO Segretario Generale del SIULP nel commentare gli scontri di stanotte in Val di Susa.

Ringraziamo il Segretario Generale Luigi Sbarra e la CISL per la vicinanza e la solidarietà dimostrata anche in questa vicenda ai lavoratori di polizia, conclude Romano, perché in questa vicenda è bene che emergano in modo chiaro le posizioni di tutti. Giacché dopo anni di guerriglie e di agguati perpetrati nei cantieri per arrestare i lavori in atto, è possibile che chi non è con i lavoratori e con i poliziotti in Val di Susa può essere, dai violenti annoverato dalla propria parte.

