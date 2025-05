Tavole a vela, argento mondiale della palermitana Salerno a Torbole

Un argento sontuoso quello conquistato dalla palermitana Francesca Salerno a Torbole. La surfista del Lauria, 18 anni, ha chiuso al secondo posto l’International Games Youth e Junior, massima rassegna mondiale per under 19 e under 17 della tavola olimpica IQFoil, che ha radunato sul lago di Garda centinaio di giovani da tutti i continenti.

Nelle regate per under 19, Francesca Salerno seguita dai tecnici federali e dal suo allenatore al Lauria, Armando Udine, sin dalla prima delle 13 prove in programma ha fatto un testa a testa con la vincitrice del titolo, l’anconetana Medea Falcioni, autentica fuoriclasse indiscussa. La palermitana non è mai andata oltre un ottavo posto (poi scartato) nelle 13 prove disputate, più la regata finale, la “medal race” riservata alla prime dieci della classifica. Sempre tra le under 19, piazzamenti onorevoli per Sara Mangione del Cv Sferracavallo, undicesima assoluta, per Chiara Catania e per Benedetta Cirino, anche loro del Lauria, rispettivamente, ventunesima e ventitreesima, in un contesto ad altissimo livello.

