Tavolo Sicurezza. Virzì (UGL): Secondo incontro in assessorato, si procede per temi

Oggi pomeriggio è stato riconvocato il tavolo permanente per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’assessore Albano ha aperto la riunione dichiarando che la costituzione del tavolo è stata voluta fortemente dai sindacati a cui ha dato atto della forte spinta per ottenerlo allargando lo stesso anche ai datoriali e alle associazioni.

Per Albano “Nessun tavolo formale è voluto ma sostanziale per trovare delle soluzioni alle morti bianche con un’azione di monitoraggio continuo”.

L’assessore ha preannunciato un concorso per 150 unità ispettive in aggiunta ai 50 circa in arrivo.

“Stimoli maggiori al di là delle repressione – di chiara Filippo Virzì dell’UGL Sicilia – per una maggiore cultura della sicurezza a partire dalla scuola così come l’UGL ha richiesto all’Assessore Albano mettendo a fattor comune la nostra esperienza maturata in seno al Comitato Consultivo Provinciale INAIL grazie a dei protocolli d’intesa siglati con i Comuni di Palermo, Cefalù e Castelbuono iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza del fenomeno delle morti sul lavoro”.

“Prevenzione, cultura e formazione – spiega Virzì – saranno i punti cardine del tavolo sulla sicurezza per combattere il lavoro nero e il caporalato che si aggiornerà a fine luglio, ci si è dati un metodo di lavoro con incontri tematici, i prossimi argomenti che saranno sviluppati saranno Comunicazione e Formazione anche in vista della nuova finanziaria 2025 per eventuali capitoli di spesa dedicati”.

Com. Stam. + foto UGL