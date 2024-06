TAYLOR SWIFT REGINA DEL POP

Doppia data allo Stadio San Siro di Milano per la cantautrice statunitense. Biglietti sold out nonostante i prezzi folli.

Uno degli eventi musicali più attesi di questo 2024 arriva anche in Italia. Il Tour Europeo di Taylor Swift “The Eras Tour”, il Tour più redditizio della storia, è iniziato il 9 maggio all’Arena La Défense di Parigi con quattro serate e migliaia di spettatori e si concluderà il 17 agosto alla Wembley Stadium di Londra con numeri da record e un successo prevedibile.

La tournée toccherà moltissime città europee tra cui Milano, il 13 e il 14 luglio a San Siro. Un grande ritorno dopo 13 anni dal suo ultimo concerto in Italia nel 2011 durante il suo “Speak Now World Tour” al Mediolanum Forum di Assago.

La corsa ai biglietti si è conclusa già prima di iniziare. Nonostante i prezzi alle stelle e le tante critiche, il sold out è stato come sempre immediato, subito dopo la prevendita con registrazione richiesta per questo 2024.

La scaletta delle serate sarà composta da 45 canzoni per uno spettacolo dalla durata di 3 ore e 30 minuti, comprensive delle sue canzoni a sorpresa che cambieranno a ogni serata. Per citarne alcune:

? Miss Americana & The Heartbreak Prince

? Cruel Summer

? Lover

? Fortnight

? You Belong With Me

? 22

? We Are Never Ever Getting Back Together

? I Knew You Were Trouble

? All Too Well (10 Minute)

? Shake It Off

? …Ready For It?

di Giada Coacci

Foto libero utilizzo

Video https://m.youtube.com/c/TaylorSwift/videos

