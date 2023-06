TdR2023: 2, 3, 5, 7, 9 è la cinquina della ruota del Piemonte!

Si è chiusa un’emozionante edizione del Torneo delle Regioni, che in Toscana ha visti protagonisti il baseball ed il softball giovanile.

La spedizione piemontese torna a casa con due bellissime medaglie al collo, un argento ed un bronzo, conquistate dalle formazioni U15 baseball e softball, il quinto posto della U13 softball, il 7° della U18 baseball ed in ultimo non per importanza il 9° della U12 baseball.

Senior League Baseball: La SLB di Claudio Sandrone chiude al 7° posto finale. Che strano il torneo disputato dai piemontesi, forse nel bus di ritorno stanno pensando al match perso contro l’Emilia che ha modificato le loro sorti, vista la classifica avulsa a tre squadre della prima fase. Nulla però possiamo addire al nuovo gruppo, che ha iniziato da poco il suo percorso.

Junior League Baseball: La JLB si è fermata ad un passo dalla vittoria. Durante la finale del torneo giocata a Grosseto contro l’Emilia, visto l’iniziale 3-0 a favore ad un certo punto abbiamo anche sperato nel successo, ma come ha detto a fine gara il manager Spataro Filippo ha perso forse la paura di vincere. Fatali gli errori in difesa nel momento clou del match. Nulla però si può imputare ai ragazzi che sono stati tutti encomiabili. Forse ai manca un premio individuale, ma queste valutazioni le lasciamo agli altri.

Little League Baseball: La U12 di Livia Bianco è stata prima sfortunata nel sorteggio del girone, poi disturbata dalla pioggia caduta ad Arezzo. Non deve servire come scusante, ma gestire le dinamiche di un gruppo in una manifestazione così breve non è facile. Il tabellone è stato più volte spostato. Perse le partite del girone, i piccoli piemontesi si sono riscattati nei successivi match, Bella la vittoria all’ultimo respiro con la Sardegna. Sabato annullata la finale per il 9° posto, domenica mattina ha visto comunque la Puglia ed il Piemonte scendere in campo per qualche scambio ed i saluti finali.

Junior League Softball: Il softball ci regala sempre belle emozioni. Le ragazze dirette da Ernestina Bellotti, hanno perso la semifinale a tre contro la Lombardia e l’Emilia, che ha regalato alle U15 una bella medaglia di bronzo. In precedenza era stato vinto il girone, spezzettato dalla pioggia, contro il Veneto e la Toscana. Un cammino in continuazione di quanto fatto lo scorso anno dalle ragazze della LLS, che ben fa sperare per la prossima edizione.

Little League Softball: La LLS di Lorena Cerami chiude il TdR2023 con un buon 5° posto, la finale è stata vinta per 6-5 al tie-break contro la Sardegna. Bello il percorso delle U13, che con un po’ di più di fortuna avrebbero potuto bissare il risultato del 2022.

Infine dobbiamo ringraziare i tanti genitori che hanno affrontato la lunga trasferta toscana, dove non hanno fatto mancare il loro incitamento. La marea arancione si è fatta sentire rumorosa, ovunque e comunque. Grazie!

Ora solo un po’ di pausa, poi inizieremo ad organizzare il nostro Torneo delle Regioni, che nel 2024 si disputerà in Piemonte.

