Teaching and Learning 4.0 al Duca degli Abruzzi di Catania

In un’Aula Magna piena di studenti, dirigenti e professori -in rappresentanza dei diciannove istituti provenienti da tutta Italia- si è svolta stamattina, presso la sede del “Politecnico del Mare”, la prima della tre giorni di Teaching and Learning 4.0.

Un evento che da oggi, e fino al 25 maggio, sarà ospitato presso il Duca degli Abruzzi di Catania. A inaugurare i lavori e porgere il saluto istituzionale ai presenti è stata la dirigente del “Politecnico del Mare” dott.ssa Brigida Morsellino. “Oggi parliamo di un evento estremamente importante perché tante scuole si incontrano nuovamente di presenza. Un momento di festa, di confronto e di crescita dopo due anni molto duri ma che non ci hanno fermato. Abbiamo imparato- prosegue la dirigente- a fare rete e acquisire nuove esperienze sulla metodologia innovativa. Non solo, abbiamo usato strumenti specifici per costruire nuove proposte e mettere così a fuoco nuove risorse grazie al Ministero della Pubblica Istruzione che ci ha permesso di fare questa esperienza”. Prima di cominciare i lavori i giovani violinisti dell’istituto Malerba di Catania hanno eseguito gli inni nazionali Russo, Ucraino e Italiano. Successivamente due donne testimonial della Pace- una Russa, l’altra Ucraina- hanno recitato la poesia dell’Arcobaleno. Da qui il lungo applauso sottolineato da tutti i presenti. Ospiti per l’evento la consigliera nazionale del “Nastro Azzurro” dott.ssa Maria Eleonora Salvo che ha consegnato la borsa di studio alla memoria del Comandante Zanardi, l’Ammiraglio Giancarlo Musso della Direzione Marittima di Catania e il Tenente Zangoni vice comandante della compagnia dei Carabinieri di piazza Dante. Accanto a loro, i referenti delle scuole presenti che hanno ricevuto gli attestati di partecipazione. Nella seconda fase della manifestazione spazio alla presentazione dell’Hackathon che, fino al 25 maggio, si terrà al “Duca degli Abruzzi”. Studenti divisi in team che dovranno produrre lavori incentrati sul tema della legalità. La squadra vincitrice infine sarà premiata da una giuria composta da esperti. “A trent’anni dalla morte di Falcone questo ci sembrava un atto doveroso – conclude Morsellino-. Desidero ringraziare tutti i dirigenti, i docenti e gli studenti che hanno reso possibile tutto questo. Persone motivate che formano le componenti inesauribili della Teaching and Learning 4.0. Una piattaforma dove tutte le scuole della rete possono pubblicare le loro esperienze innovative. Un percorso continuo e costante che sta dando grandi frutti”.

Com. Stam./foto