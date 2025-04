Team azzurro pronto per il debutto della Coppa del Mondo Lead e Speed a Wujiang In gara per il tricolore 8 velocisti e 5 specialisti di difficoltà

Dopo l’esordio di Coppa del Mondo Boulder faranno finalmente il loro debutto anche il circuito di Coppa del Mondo Lead e il circuito di Coppa del Mondo Speed, ​​presso il Fenhu Culture and Sports Center di Wujiang, in Cina, dal 25 al 27 aprile.

Per la prima prova mondiale di Speed in Cina gli alfieri della velocità tricolore saranno Matteo Zurloni (Fiamme Oro), Campione del Mondo in carica e 6° alle Olimpiadi parigine, Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito), Campione Europeo in carica, Gian Luca Zodda (Fiamme Oro), plurimedagliato, veterano della Nazionale, Luca Robbiati (Stone Age SSD), detentore della Coppa Europa assoluta 2024, Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), oro in Coppa Europa assoluta U20, Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Campionessa Italiana, bronzo agli Europei 2024, Beatrice Colli (Fiamme Oro), 9° alle Olimpiadi di Parigi, detentrice del record italiano, e Agnese Fiorio (Arco Climbing ASD), vice Campionessa Europea U20.

Fra i rivali più noti e titolati saranno presenti l’indonesiano Veddriq Leonardo, Campione Olimpico a Parigi, detentore del record per tutto il 2023, l’indonesiano Kiromal Katibin, detentore del record del mondo dal 2021 al 2023, e l’attuale recordman americano Samuel Watson, oro in Coppa del Mondo e bronzo Olimpico. Fra le velociste non mancherà la supersonica polacca Aleksandra Miroslaw, Campionessa Olimpica e recordwoman, l’indonesiana Kusuma Dewi, Campionessa del Mondo in carica, la polacca Natalia Kalucka, Campionessa Europea, argento in Coppa del Mondo, e varie olimpioniche come le americane Kelly e Hunt e la spagnola Romero Perez.

Le tappe mondiali della SpeeddopoWujiang saranno Bali, in Indonesia (3 maggio), Denver (31 maggio-1 giugno), Cracovia (5-6 luglio) e Chamonix (11-12 luglio). A queste date si aggiungerà la 12° edizione dei World Games a Chengdu, in Cina (7-17 agosto).

Per quanto riguarda la 1° prova di Coppa del Mondo di difficoltà, gli specialisti convocati per indossare la maglia azzurra a Wujiang saranno Laura Rogora (Fiamme Oro), Campionessa Europea Lead e Combinata, Ilaria Maria Scolaris (SASP Torino), detentrice della Coppa Italia 2024, Filip Schenk (Fiamme Oro), Campione Italiano 2023 e bronzo al Campionato Italiano 2024, Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), bronzo in Coppa Italia 2024 e Giovanni Placci (Fiamme Oro), Campione Italiano e detentore della Coppa Italia 2024.

I loro avversari più temibili saranno lo spagnolo Alberto Gines Lopez, Campione Olimpico di Tokyo, il britannico Toby Roberts, Campione Olimpico di Parigi e oro in Coppa del Mondo, il giapponese Shion Omata, argento in Coppa del Mondo, lo svizzero Sascha Lehmann, Campione Europeo 2024, e il giapponese Sorato Anraku, vice Campione Olimpico e bronzo in Coppa del Mondo.

In campo femminile daranno battaglia l’austriaca Jessica Pilz, oro in Coppa del Mondo 2023 e 2024 e bronzo Olimpico, la coreana Chaehyun Seo, 4° in Coppa del Mondo 2024 e bronzo ai Mondiali di Berna, la giapponese Mei Kotake e l’americana Annie Sanders, rispettivamente 5° e 6° in Coppa del Mondo.

Dopo la tappa cinese la seconda sfida di Coppa del Mondo Lead si svolgerà a Bali (2-4 maggio), mentre la terza si disputerà a Innsbruck (25-29 giugno), la quarta a Chamonix (11-12 luglio), la quinta a Madrid (18-19 luglio) e la sesta a Koper (5-6 settembre).

Il programma di questa prima tappa, attesissima dagli atleti e dagli appassionati delle due specialità, prevede per venerdì 25 aprile a partire dalle ore 3.00 (ora italiana) le qualifiche Lead, mentre alle ore 13.00 avranno inizio le qualifiche Speed.

Sabato 26 aprile alle ore 9.00 si disputeranno le semifinali Lead e alle ore 13.30 le emozionanti finali Speed. Domenica 27 aprile alle ore 13.00 sarà il momento delle entusiasmanti finali femminili Lead a cui seguiranno le finali maschili.

Come sempre sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport.

E mentre i nostri atleti assestano il loro fuso orario e danno gli ultimi ritocchi agli allenamenti, noi da casa prepariamoci col nostro tifo più caloroso! Alè azzurri!

