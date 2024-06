Team Technipes #inEmiliaRomagna al Giro Next Gen: ecco i sei atleti in gara dal 9 al 16 giugno 2024

Al via Ludovico Crescioli, classe 2003, già sul podio al Giro del Belvedere e al Trofeo Città di San Vendemiano e quarto in classifica alla Ronde de l’Isard, appena tornato dalla trasferta in Rep. Ceca con la Nazionale; insieme a lui l’altro toscano Andrea Sergiampietri, i romagnoli Nicholas Scarpelli e Pietro Dapporto, l’emiliano Filippo Omati e il laziale Pietro Sterbini.

È arrivato uno dei momenti più attesi della stagione per i migliori ciclisti U23 al mondo: la partenza del Giro Next Gen.

La più importante corsa a tappe per i team U23 vedrà protagonista anche il Team Technipes #inEmiliaRomagna, inserito tra le 29 formazioni in gara da domenica 9 a domenica 16 giugno 2024 per identificare il successore di Johannes Staune-Mittet, che nel 2023 ha vinto con la maglia della Visma | Lease a Bike Development. Tra le 29 squadre al via, sono ben 14 le formazioni “sviluppo” legate a UciWorldTeams e UciProTeams.

Una partecipazione molto qualificata che vedrà la formazione emiliano-romagnola, che ha come main sponsor l’azienda Technipes, presieduta da Raffaele Barosi, al via con sei atleti: Ludovico Crescioli, Pietro Dapporto, Filippo Omati, Nicholas Scarpelli, Andrea Sergiampietri e Pietro Sterbini. Una formazione molto giovane (nessuno di loro è al quarto e ultimo anno nella categoria U23) ma competitiva, pronta a ben figurare su diversi percorsi e a rendersi protagonista.

Il punto di riferimento del team è Ludovico Crescioli: il toscano classe 2003, al terzo anno tra gli U23, in questa stagione ha già ottenuto importanti podi internazionali al Giro del Belvedere e al Trofeo Città di San Vendemiano, oltre al quarto posto in classifica generale alla Ronde de l’Isard (con due top 5 di tappa) e al recente 15° alla Corsa della Pace in Repubblica Ceca con la Nazionale Italiana.

Insieme a lui il romagnolo Nicholas Scarpelli e il toscano Andrea Sergiampietri, entrambi classe 2004, e tre primo anno che hanno già dimostrato di essersi ambientati nella categoria U23 come Pietro Sterbini, Filippo Omati e Pietro Dapporto.

Per il team presieduto da Gianni Carapia, nato nel 2019 da un’idea di Davide Cassani e promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici, il Giro Next Gen è un obiettivo di prestigio e ci sono tutti gli ingredienti per confermarsi tra le migliori formazioni Continental del lotto.

Un’ambizione condivisa da tutto il direttivo della formazione, tra cui il team manager Mario Chiesa e i direttori sportivi Michele Coppolillo, Francesco Chicchi, Mauro Calzoni e Alberto Contoli, con Gian Luca Giardini come project manager.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna nel 2024 ha ottenuto due vittorie con Nicolò Garibbo e Lorenzo Anniballi, ma soprattutto ha mostrato sia a livello U23 che tra i professionisti di essere composta da un gruppo di giovani ciclisti in grado di confrontarsi con i migliori di entrambe le categorie.

Prestazioni che mettono in buona luce anche i prestigiosi partner del team come Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, Bianchi, FTC, Suzuki, Caffè Borbone, ISB Sport, Alé Cycling, Velomann, Laserix, Blacks, Banco BPM, Sidi, Salmilano, Lotto, Bertoldo, Enervit, Vittoria, Kask, Koo, Biotex, Pieffe Sport – Bee1, Garmin, Coachpeaking, Grand Hotel Terme di Riolo, Consorzio Terrabici, D-Perf, Personalizzandia, Relab, Bike Passion e Pneus Tecnica Faenza.

Il Giro Next Gen prende il via domenica 9 giugno con una cronometro di 8.8 km ad Aosta, per poi concludersi domenica 16 giugno con la Cesena-Forlimpopoli, dopo aver toccato 5 Regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Le tappe del Giro Next Gen :

Tappa 1 (09/06): Aosta-Aosta Tudor ITT

Tappa 2 (10/06): Aymavilles-Saint-Vincent

Tappa 3 (11/06): Verrès-Pian della Mussa (Balme – Ala di Stura)

Tappa 4 (12/06): Pertusio-Borgomanero

Tappa 5 (13/06): Bergamo (Kilometro Rosso)-Cremona

Tappa 6 (14/06): Borgo Virgilio-Fosse (Sant’Anna d’Alfaedo)

Tappa 7 (15/06): Montegrotto Terme-Zocca

Tappa 8 (16/06): Cesena-Forlimpopoli

