Team Technipes #inEmiliaRomagna campione d’Italia cronosquadre U23

Il terzo successo stagionale per il team ideato da Davide Cassani e promosso da APT Servizi Emilia-Romagna, oggi sponsorizzato dall’azienda Technipes della famiglia Barosi, vale il titolo Nazionale cronosquadre U23.

Sabato 18 ottobre è il giorno di un nuovo prestigioso traguardo nella storia del Team Technipes #inEmiliaRomagna, che conquista il titolo nazionale cronosquadre Under 23 , coronando una stagione già importante dal punto di vista della crescita collettiva.

A firmare l’impresa sono stati Tommaso Alunni, Alessandro Cattani, Marco Martini e Leonardo Meccia , protagonisti di una prova impeccabile che a San Biagio di Callalta, in Veneto, li ha visti prevalere su avversari di altissimo livello.

Sul podio, al secondo posto si è classificato il Bahrain Victorious Devo Team e al terzo la Biesse Carrera , in una gara che ha visto il quartetto emiliano-romagnolo dominare la scena con determinazione e compattezza, al cospetto di formazione Devo del World Tour e di altri team Continental.

Il tricolore nazionale a cronometro arriva a confermare il percorso di crescita costante del gruppo nella disciplina, dopo il podio completo conquistato al GP Città di Firenze con Cattani, Gabelloni e Alunni ai primi tre posti, e in generale in una stagione che nel finale ha visto anche la vittoria su strada di Marco Martini al GP San Luigi di Sona (Verona) .

Risultati che testimoniano la solidità di un progetto tecnico e umano capace di valorizzare giovani atleti e portarli a misurarsi con i migliori a livello nazionale e internazionale.

Determinante anche il contributo del materiale tecnico a disposizione: le Pinarello Bolide , bici da cronometro di altissimo livello che rappresentano una eccellenza assoluta nel mondo, hanno confermato la loro efficacia insieme ai caschi e occhiali Salice , all’abbigliamento NEB18 e a tutti i partner tecnici che garantiscono al team prestazioni e affidabilità in ogni condizione di gara.

Fondamentale il lavoro di preparazione curato da Alessandro Malaguti , che insieme allo staff tecnico ha affinato ogni dettaglio legato alla performance, contribuendo a rendere la squadra una delle più competitive nel panorama nazionale.

La formazione è presieduta da Gianni Carapia , con Gian Luca Giardini nel ruolo di project manager , e diretta dai tecnici Francesco Chicchi, Michele Coppolillo e Mauro Calzoni . Il Team Technipes #inEmiliaRomagna nasce nel 2019 da un’idea di Davide Cassani ed è promosso da APT Servizi Emilia-Romagna e dal Consorzio Terrabici , con il sostegno di enti e sponsor che condividono i valori di crescita, impegno e valorizzazione del territorio.

Dal 2023 il team vede come main sponsor Technipes , azienda di Santarcangelo di Romagna guidata da Raffaele Barosi, attiva a livello internazionale nella produzione di macchine ed impianti per il confezionamento industriale. Al fianco della squadra anche marchi di grande prestigio: APT Servizi Emilia Romagna, FTC, Suzuki, Caffè Borbone, Pinarello, NEB18, Salice, Molino Naldoni, Blacks, FSA, Vision, Enervit, Selle Italia, Sidi, Lotto, Bertoldo, Banco BPM, Biotex, Garmin, Coachpeaking, Consorzio Terrabici, Personalizzandia, Relab, Bike Passion, Pneus Tecnica Faenza, Grifoflex, Mateg, Mericat eVimart .

