Team Technipes #inEmiliaRomagna, giovani in crescita: martedì di podi e piazzamenti con Martini, Archetti, Bagnara e Cattani dopo la vittoria a crono

I giovani del Team Technipes #inEmiliaRomagna, ideato da Davide Cassani, presieduto da Gianni Carapia e diretto dai tecnici Francesco Chicchi, Michele Coppolillo e Mauro Calzoni, hanno messo il turbo con una serie di risultati importanti.

Nella sola giornata di martedì 2 settembre, la squadra emiliano-romagnola ha raccolto quattro piazzamenti nei primi dieci in due gare diverse, con due atleti saliti sul podio e altri due in top-5.

Il miglior risultato porta la firma del veneto Marco Martini, terzo classificato in volata alla 73ª Medaglia d’Oro Antica Fiera di Sommacampagna, prestigiosa classica del calendario nazionale.

Sempre oggi, nel circuito di Cesa – Trofeo Santa Lucia in provincia di Arezzo (gara Elite/U23), il lombardo Riccardo Archetti ha chiuso in quarta posizione, con i compagni Luca Bagnara e Alessandro Cattani rispettivamente settimo e ottavo. In evidenza anche Luca Martignago, dodicesimo.

Questi risultati si inseriscono in una serie positiva: già domenica 31 agosto Luca Bagnara aveva centrato un 7° posto alla Freccia dei Vini nel pavese, mentre Alessandro Cattani, dopo il 4° posto su strada a Corsanico (24 agosto), mercoledì 27 agosto aveva conquistato la vittoria a cronometro davanti ai compagni Matteo Gabelloni e Tommaso Alunni, completando un intero podio firmato Team Technipes #inEmiliaRomagna.

Un filotto che conferma la crescita dei giovani atleti e l’attenzione del team verso la specialità delle cronometro, grazie al lavoro specifico con Alessandro Malaguti e al supporto dei materiali tecnici di altissimo livello: dalla straordinaria Pinarello Bolide, a caschi e occhiali Salice, fino all’abbigliamento NEB18.

La squadra ha fin dall’inizio l’obiettivo di mettere in luce i propri giovani talenti, confermando la validità di un progetto nato nel 2019 da un’idea di Davide Cassani e sostenuto da APT Servizi Emilia-Romagna e Consorzio Terrabici.

Dal 2023 il team vede come main sponsor Technipes, azienda di Santarcangelo di Romagna guidata da Raffaele Barosi, attiva a livello internazionale nella produzione di macchine ed impianti per il confezionamento industriale. Al fianco della squadra anche marchi di grande prestigio: APT Servizi Emilia Romagna, FTC, Suzuki, Caffè Borbone, Pinarello, NEB18, Salice, Molino Naldoni, Blacks, FSA, Vision, Enervit, Selle Italia, Sidi, Lotto, Bertoldo, Banco BPM, Biotex, Garmin, Coachpeaking, Consorzio Terrabici, Personalizzandia, Relab, Bike Passion, Pneus Tecnica Faenza, Grifoflex, Mateg, Mericat e Vimart.

Com. Stam.