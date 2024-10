Teatro Agricantus di Palermo ‘Spaiat0’con Claudio Casisa. Alla regia Annandrea Vitrano. “Chi poteva dirigerlo se non la mia ex?”

Debutterà il 14 ottobre al Teatro Agricantus di Palermo ‘Spaiat0’, il nuovo spettacolo di teatro comico di e con Claudio Casisa, con la regia di Annandrea Vitrano. Il duo comico I Soldi Spicci torna, dunque, a teatro ma in una versione rivisitata.

Sul palco, infatti, per la prima volta in scena da solo, con un irresistibile monologo, Claudio Casisa. A fargli da spalla un calzino di nome Wilson che, come l’omonimo pallone da volley del film ‘Cast away’, sarà l’amico inanimato a cui confidare dubbi, paure e riflessioni dopo la fine di una lunga relazione. Lo spettacolo, scritto da Claudio Casisa in collaborazione con Salvo Rinaudo e prodotto da Mario Russo per Arts Promotion, attinge a piene mani dal recente vissuto della coppia. “Con Wilson – spiega Claudio Casisa – condivido la stessa storia perché lui è rimasto single alla fine di una lavatrice e io, invece, alla fine di una storia d’amore. Mi ritrovo a parlare con lui e a discutere delle nostre storie precedenti ma soprattutto del mondo che ci ritroviamo ad affrontare da single. Quando si esce da una storia d’amore, soprattutto durata 10 anni, non sei più abituato a essere single, non sai più come funziona il mondo”. Un modo per raccontare anche l’evoluzione dei tempi, un mondo caratterizzato da app di incontri e da relazioni aperte e fugaci. “Di fatto – prosegue Claudio – raccontiamo un’epoca, un momento confuso sentimentalmente, dove il sesso è più facilmente accessibile rispetto all’amore. Stiamo cercando di dare uno spaccato di questa realtà moderna. Naturalmente lo racconteremo in modo brillante, divertente, molto comico. Uno spettacolo in continuità con quelli che abbiamo sempre portato in scena”. Lo spettacolo segna il debutto alla regia di Annandrea Vitrano. “In effetti lo è – racconta – anche se in realtà io e Claudio abbiamo curato insieme la regia di molti degli spettacoli che abbiamo realizzato. Penso che questo sia un bellissimo fil rouge che ci accomuna perché è vero, io firmo la regia, ma è il frutto di un lavoro e di un’esperienza registica che abbiamo maturato insieme. È un’evoluzione di quello che sono I Soldi Spicci”.

Nei mesi scorsi l’annuncio sui social della fine della relazione tra Annandrea Vitrano e Claudio Casisa ha sorpreso i fan della coppia. “La cosa più bella e divertente – sottolinea ridendo Claudio – è che uno scrive uno spettacolo perché è rimasto single e a chi fa firmare la regia? Alla sua ex. È f0llia totale”. E Anna: “E’ stata una sua richiesta. Vorrei sottolinearlo”. È vero – conferma Claudio – Ho chiesto io ad Anna di curare la regia perché nessuno meglio di lei mi può aiutare a raccontare questa storia. La verità è che ad Anna bisogna dare sempre ruoli di comando – dice ridendo – Sarò solo in scena ma dietro di me ci sarà un’ombra gigante che, nonostante ci siamo lasciati, continuerà a dettare legge su di me”. E Anna: “Possiamo dire che la proposta di matrimonio è saltata però la proposta di regia è arrivata”. Come annunciato, la fine della storia d’amore non comprometterà il lavoro artistico e professionale comune. “Abbiamo mantenuto un rapporto stupendo sia personale che lavorativo – spiega Claudio – Il problema è che la gente non è abituata a vedere due persone che si lasciano bene. La gente vuole ‘Temptation Island’ o, peggio ancora, la tragedia. In un mondo dove la gente si lascia ed ammazza noi vogliamo veicolare un messaggio positivo. Se non state bene lasciatevi, ma lasciatevi bene e lavorate sull’accettazione di una separazione”. Un rapporto che si è evoluto trasformandosi in una bella amicizia. “Penso che anche questo spettacolo sia una continuazione dell’educazione sentimentale che stiamo dando – prosegue Annandrea – La gente ci ha visto lavorare tranquillamente insieme nelle piazze, la scorsa estate, dopo l’annuncio fatto a giugno. E questo spettacolo va in questa direzione. È vero Claudio sarà solo in scena ma c’è Anna alla regia. Quindi continua ad essere un messaggio positivo”.

E intanto sono già in cantiere nuovi progetti con I Soldi Spicci. “Siamo già in fase di scrittura del nostro prossimo lavoro cinematografico – annuncia Annandrea – Ci vorrà sicuramente del tempo perché scrivere un film e realizzarlo richiede del tempo ma siamo già al lavoro”. “Questo comunque noi lo consideriamo un progetto de I Soldi Spicci – aggiunge Claudio – La regia è di Anna, io sono in scena. Siamo comunque insieme ma con dei ruoli diversi. Ma torneremo presto anche al cinema insieme e a lavorare su nuovi progetti in teatro”.

Il nuovo spettacolo rappresenta anche un banco di prova, un tentativo di affiancare nuove esperienze a quella felice in comune. “Io e Anna – racconta Claudio – abbiamo lavorato insieme per dieci anni, facendo di tutto dal teatro ai social, al cinema alla tv. C’è sempre la voglia di mettersi alla prova e di superare anche un po’ i propri limiti”. Un’esigenza che ogni artista sente durante la propria carriera artistica. “È bello trovare anche delle formule nuove, belle, anche da soli, che poi possono essere riportate nel nostro percorso comune – dice ancora Annandrea – È tutta acqua che confluisce in un percorso che vede al centro I Soldi Spicci. Questa storia parla soprattutto di lui, anche se io sono sullo sfondo. E vedremo anche delle sfaccettature di Claudio molto belle, che finora abbiamo solo intravisto nei nostri spettacoli. Un Claudio comico, divertente, che conosciamo, ma ci sarà anche molta poesia di cui lui è un grande portatore”. “Ovviamente io volevo fare uno spettacolo puramente comico – conclude scherzando Claudio – Ma la regista mi sta portando a fare anche cose un po’ più profonde, più poetiche”.

Biglietti in vendita su www.tickettando.it

Info botteghino: 091.309636