Teatro Apparte “Lu curtigghiu di li raunisi”

In scena il primo spettacolo della nuova rassegna “Scenari Apparte”, dedicata alle compagnie locali Parte ufficialmente il nuovo cartellone “Scenari Apparte”, la nuova rassegna teatrale 2025/2026 del Teatro Apparte di Palermo, dedicata alle compagnie e agli artisti del territorio.

Ad aprire la stagione sarà “Lu curtigghiu di li raunisi”, in scena giovedì 23 ottobre alle ore 21.00, una produzione Articomio APS diretta da Alessio Di Vita.

La commedia, rielaborata da Ignazio Buttitta e resa celebre nel 1973 dagli intramontabili Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, è una delle più vivaci espressioni della tradizione teatrale popolare palermitana. Scritta da un autore anonimo agli inizi dell’Ottocento, rappresenta una vera e propria “vastasata”: un’opera dialettale nata dal popolo, per il popolo, intrisa di ironia e realismo.

Ambientata nella Palermo di fine Settecento, racconta le esilaranti vicende di un cortile popolato da personaggi pittoreschi e irresistibili. Tra pettegolezzi, amori, litigi e piccoli intrighi quotidiani, il pubblico si ritroverà catapultato in un microcosmo rumoroso e familiare, dove il sorriso nasce dal riconoscere vizi e virtù che appartengono a tutti noi.

Sul palco, un cast corale composto da Fabrizio Zichi, Laura Fazzini, Rosanna Provito, Alessio Di Vita, Salvatore Corsini, Luigi Mazzara, Erika Messina, Fabrizio Giotti e Gabriele Cangelosi.

Completano il team creativo: Fabrizio Zichi (aiuto regia), Helgaria Costa (direttrice di scena), Laura Pacera (assistente di palco), Laura Spanò (sartoria) e Fabrizio Giotti (scenografie).

“Tra gli obiettivi principali della nostra Associazione c’è la promozione della cultura, delle tradizioni e della lingua siciliana – spiega Fabrizio Zichi, presidente di Articomio APS – ‘Lu curtigghiu di li raunisi’, nella sua semplicità, rappresenta una delle più autentiche espressioni di sicilianità nel tempo e nella storia del teatro”.

Articomio APS, nata nel 2024, si dedica alla valorizzazione delle arti sceniche attraverso spettacoli, laboratori teatrali e iniziative di formazione per bambini, ragazzi e adulti.

“Lu curtigghiu di li raunisi” inaugura così il ciclo di appuntamenti della nuova rassegna “Scenari Apparte”, che proseguirà fino a maggio 2026 con spettacoli di compagnie locali, commedie, musical e nuove produzioni originali.

I biglietti sono disponibili sul circuito www.tickettando.it

o sul sito del Teatro

La rassegna “Scenari Apparte” – Stagione 2025/2026

La rassegna proseguirà per tutta la stagione con un cartellone che alterna commedie, musical e teatro contemporaneo:

23 ottobre 2025 – Lu curtigghiu di li raunisi – ArtiComio APS

6 novembre 2025 – Back to the Musical – Compagnia Ananche

27 novembre 2025 – Scusa se ti scambio – Trio & Ritrio

4 dicembre 2025 – Fake Angels – con C. Buffa, P. Di Lorenzo, M. Reale

29 gennaio 2026 – Finché consorte non vi separi – con G. Carrozza, L. Bernardo, S. Vassallo, G. Gugliotta

23 aprile 2026 – Cavalleria Rusticana – Associazione Teatro e Vita

14 maggio 2026 – Al mio segnale… si ride – di e con Salvo Caminità

Una divertentissima commedia, rielaborata da Ignazio Buttitta, che promette di far ridere a crepapelle il pubblico con le sue vicende esilaranti e i personaggi unici.



Ambientata nella Palermo del 1800, la commedia racconta le storie di un cortile particolarmente vivace, dove i pettegolezzi, i litigi e gli amori si intrecciano in modo divertente e movimentato. I personaggi, con le loro “magagne” e le loro stranezze, saranno il condimento di questa commedia che vi farà dire: “Ma io ‘sta gente l’ho vista da qualche parte!”.

Com. Stam. + foto