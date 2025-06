Teatro Apparte: sabato 14 giugno arriva a Palermo “Tra Palco e Realtà”, uno show di danza, musica e grandi emozioni

Sul palco alla conduzione la ballerina e coreografa Klaudia Pepa e il mitico Garrison Rochelle Da Amici arrivano Jacopo Sol e Francesca Bosco, Christian Stefanelli, Thomas, Wax, Greta e Verdiana, vincitrice anche di Tale e Quale Show 2024

E ancora il giovane violinista prodigio siciliano Samuele Palumbo, l’illusionista estremo Christian Carapezza e tanti altri protagonisti della scena musicale e televisiva nazionale

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in tour per il terzo anno consecutivo lo spettacolo teatrale “Tra Palco e Realtà”, con una nuova veste scenica più dinamica e coinvolgente. Dopo la Calabria e la Puglia, il tour farà tappa in Sicilia, a Palermo sabato 14 giugno con due spettacoli, alle ore 17 e alle ore 21, al Teatro Apparte, in via Antonio Furitano 5, per una serata all’insegna della danza, della musica e delle storie che lasciano il segno.

Alla guida dello show un duo collaudato: Klaudia Pepa, ballerina, attrice e coreografa di origine albanese, nota per essere stata finalista ad Amici e per le sue numerose esperienze televisive in Italia e all’estero, e Garrison Rochelle, iconico ballerino e coreografo statunitense, volto storico di Amici di Maria De Filippi, oggi protagonista anche su Rai 2 con Performer Italian Cup.

Klaudia Pepa e Garrison Rochelle accompagneranno il pubblico tra storie e performance degli ospiti. Ma non solo, i due artisti hanno in serbo per il pubblico tantissime sorprese: li vedremo danzare e cantare, ma anche divertire gli spettatori con la loro inaspettata comicità.

Accanto a loro, un cast ricco di ospiti che daranno vita a uno spettacolo unico, dove la danza travolge, la musica racconta e le storie emozionano ma ci sarà spazio anche per l’illusionismo.

Tra i protagonisti della tappa siciliana ci saranno:

Le Deva – trio vocale formato da Verdiana Zangaro, vincitrice di Tale e Quale Show 2024, Greta Manuzi e Roberta Pompa – portatrici di un pop raffinato e corale, finaliste a Una Voce per San Marino.

Wax (Matteo Lucido), cantautore milanese dalla voce intensa e personalità magnetica, finalista ad Amici 22 e autore del brano “Turista per sempre”.

Thomas (Bocchimpani), cantante e performer rivelazione ad Amici e recentemente in gara a Tale e Quale Show.

Christian Stefanelli, street dancer e performer formatosi ad Amici 21, attualmente impegnato nel musical Notre Dame de Paris.

Samuele Palumbo, giovane violinista prodigio siciliano, protagonista dell’ultima edizione di Sanremo, vincitore di Tu Si Que Vales a soli 12 anni.

Christian Carapezza, illusionista estremo noto in Italia e all’estero per spettacoli unici come l’Illusion magic show che combina illusionismo, escapologia e fachirismo. Tra le sue imprese più celebri c’è The Cube, una performance in cui è rimasto rinchiuso senza cibo per 22 giorni in un cubo di vetro. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi nazionali e internazionali, distinguendosi anche all’estero in show come Tu Si Que Vales Albania e La France a un Incroyable Talent;

Trikke e Due, duo comico fenomeno di TikTok, noti per il loro humor immediato e virale.

Jacopo Sol e Francesca Bosco, tra i volti più amati dell’ultima edizione di Amici, dove si sono conosciuti e innamorati. La loro storia d’amore e il loro talento musicale li rendono tra gli ospiti più attesi dello show.

A rendere ancora più spettacolare la serata, il corpo di ballo femminile diretto da Klaudia Pepa: Rita Pompili, Serena Marchese, Claudia Bentrovato, Gaia Marcaroli, Claudia Sciuti e Gioia Chiarini saranno protagoniste di coreografie originali che uniscono tecnica, energia e creatività.

Lo spettacolo promette un vortice di emozioni, ritmo e bellezza, capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico, unendo l’eleganza della danza alla forza della musica e alla magia delle storie. Biglietti e info su: www.trapalcoerealta.it

BIO OSPITI

LE DEVA

Sono un gruppo musicale femminile italiano, attivo dal 2016. Si tratta di un terzetto vocale composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa. Nel febbraio 2023 partecipano a una voce per San Marino 2023 col brano fiori su marte, col quale raggiungono la finale, classificandosi al secondo posto e vincendo il premio OGAE Italy per il brano più eurovisivo. Nel giugno 2024 viene pubblicato il singolo estivo amore stop e in concomitanza alla partecipazione di verdiana a tale e quale show su rai 1 a settembre viene pubblicato il singolo maledetto logico.

Verdiana Zangaro. Nota anche semplicemente come Verdiana, è una cantante italiana. A 16 anni partecipa al Festival di Sanremo 2003, nella sezione Giovani, con il brano “Chi sei non lo so” e si classifica quarta su 16 partecipanti. Diventa celebre al pubblico nel 2013 partecipando alla dodicesima edizione del talent show di Amici di Maria De Filippi dove si classifica al quarto posto firmando un contratto con l’etichetta discografica Carosello Records. Ritorna al Festival di Sanremo 2021 come componente de Le Deva nella serata duetti al fianco di Orietta Berti. Nel 2024 vince la 14^ edizione di Tale e Quale Show in onda su Rai 1.

Greta Manuzi. Inizialmente nota con il solo prenome Greta è una cantante italiana. Diventa celebre al pubblico nel 2013 partecipando alla dodicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si classifica seconda. Firma un contratto con l’etichetta Carosello Records, con la quale pubblica l’EP Solo rumore, certificato disco d’oro dalla FIMI, e l’album Ad ogni costo, uscito nel 2014. Nel 2016 inizia una collaborazione con altre artiste e nel 2017 fonda il gruppo musicale Le Deva.

Roberta Pompa. A 9 anni inizia a studiare canto partecipando a vari concorsi canori. Nel 2009 arriva tra i finalisti di SanremoLab; contemporaneamente comincia ad esibirsi in diverse serate proponendo brani scritti da lei. Nel 2011 è tra i primi del Premio Lunezia e nel 2012 partecipa al Festival Internazionale della Musica Italiana di New York con un brano scritto assieme ad Andrea Mirò. Nel 2013 partecipa alla settima edizione di X Factor, venendo ripescata come concorrente nella squadra di Mika. Entra a far parte del gruppo musicale Le Deva.

BIO ARTISTI

SAMUELE PALUMBO. Musicista. Prodigio del violino che a soli 12 anni ha conquistato il pubblico italiano vincendo il talent show di Canale 5 di Tu Si Que Vales.

CHRISTIAN STEFANELLI. Ballerino. Ha all’attivo tantissime partecipazioni a competizioni e numerose vittorie. Nel 2009 ha vinto il Gran Prix Award Barcellona sia in assolo che in crew. Dal 2016 al 2019 ha partecipato alla Urban Street Dance Bruxelles e ha vinto la Floor Wars 2015 Final Champions League. Inoltre è stato campione nazionale e internazionale di Street Dance e Break Dance. E anche vincitore con i The Project crew nella competizione Dance Crew Selecta diretta da Etienne Jean Marie. Christian è stato ballerino dal 2017 al 2019 nel tour King of Pop Tribute Michael Jackson.

Entra a far parte della classe di Amici 21 dove conquista il pubblico e arriva al serale. E’ uno dei ballerini di Open di Daniel Ezralow. Attualmente è reduce dal tour del musical mondiale Notre Dame de Paris.

TRIKKE E DUE. Duo comico che ha spopolando su TikTok

VEERA KINNUNEN. E’ una ballerina e coreografa svedese di origine finlandese.

Ha iniziato a ballare da bambina. Dopo la fine degli studi, a 19 anni si è trasferita in Australia ed è entrata a far parte dello show Burn the floor. Veera è la ballerina svedese che ha vinto più titoli di danza di sempre. La Kinnunen conta più di 10 titoli nel palmarès; per cinque volte consecutive ha vinto il titolo di campionessa svedese di ballo latino. Oltre a ballare a livello agonistico, in Italia è famosa per la sua partecipazione dal 2013 in veste di insegnante e ballerina nel programma condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle; partecipa inoltre alla versione svedese del talent show, che si chiama Let’s Dance.

WAX. Matteo Lucido, in arte Wax, è un cantautore italiano. Nasce a Milano nel 2002 e fin da piccolissimo si appassiona alla musica, impara a suonare il violino ma poi si dedica al canto. Nel 2021, Wax pubblica il singolo SDG (Scappo dalle gazzelle) e nel settembre 2022 partecipa ai casting di Amici, il famoso talent condotto da Maria De Filippi e, con il singolo Turista per sempre riesce a conquistare tutti gli insegnanti, in particolare Arisa che lo prende come allievo. Grazie alla sua bravura e alla sua originalità musicale, diventa uno dei quattro finalisti del talent riscuotendo un grandissimo successo di pubblico.

THOMAS. Thomas Bocchimpani, classe 2000, vanta già una lunga carriera iniziata con la partecipazione all’età di 10 anni alla quarta edizione di Io canto. Nel 2016 conquista il grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici. Ha partecipato all’ultima edizione di Tale e quale show.

CHRISTIAN CARAPEZZA, illusionista estremo noto in Italia e all’estero per spettacoli unici come l’Illusion magic show che combina illusionismo, escapologia e fachirismo. Tra le sue imprese più celebri c’è The Cube, una performance in cui è rimasto rinchiuso senza cibo per 22 giorni in un cubo di vetro. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi nazionali e internazionali, distinguendosi anche all’estero in show come Tu Si Que Vales Albania e La France a un Incroyable Talent;