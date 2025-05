Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena Petra Magoni – “En-Chanter” in concerto

La cantante Petra Magoni, accompagnata dal mandolinista Vincent Beer-Demander e dal pianista Claude Salmiéri, live al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, in prima assoluta, omaggerà diversi autori e compositori della canzone francese

Lo storico e prestigioso Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena sarà la cornice del concerto di Petra Magoni – “En-Chanter”, in programma venerdì 9 maggio alle 20:30, in occasione dell’evento L’Altro Suono Festival 2025.

“En-Chanter” è un progetto nuovo di zecca che nasce dal fortunato e felice incontro di tre talentuosi musicisti dalla forte personalità artistica, che viaggiano sulle stesse frequenze emozionali: Petra Magoni (voce), Vincent Beer-Demander (mandolino e mandola) e Claude Salmiéri (pianoforte). Questo trio italo-francese, guidato da una spiccata identità comunicativa, (ri)legge in modo personale brani autografati da alcune icone sacre della musica francese, e non solo, come Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Boris Vian, Marguerite Monnot, Ángel Cabral, Astor Piazzolla, Léo Ferré, Claude Nougaro, oltre a proporre alcune composizioni originali figlie della creatività di Vincent Beer-Demander. Un trio che brilla per estro e intensa sensibilità interpretativa. Una formazione capace di raccontarsi e descriversi in note con autenticità e potente energia, per causare forti vibrazioni interiori nell’ascoltatore.

Capace di spaziare con naturalezza dalla musica colta al pop, dal rock al jazz, fino al tango, Petra Magoni è una fra le cantanti italiane più eclettiche, complete ed energiche degli ultimi vent’anni. Grazie alle sue doti artistiche e umane ha condiviso palco e studio di registrazione con numerosi artisti di caratura nazionale e mondiale quali Al Jarreau, Ivan Lins, Chano Dominguez, Paolo Fresu, Nicola Stilo, Ares Tavolazzi, Francesco Bearzatti, Paolo Benvegnù, Peppe Servillo, Mario Biondi, Morgan e tantissimi altri ancora.

Vincent Beer-Demander è uno fra i mandolinisti transalpini più blasonati in ambito internazionale. Richard Galliano, Claude Bolling e Hamilton de Holanda sono solo tre nomi, fra i più altisonanti, con i quali lui ha stretto collaborazioni significative.

Fine polistrumentista, pianista, tastierista, batterista e percussionista, nonché brillante compositore e arrangiatore, Claude Salmiéri è uno fra i musicisti francesi più richiesti e apprezzati sulla scena internazionale. Stilisticamente poliedrico, nell’arco della sua attività artistica ha calcato i palchi e condiviso lo studio di registrazione al fianco di svariati giganti della musica mondiale come Ray Charles, Riccardo Cocciante, Céline Dion, Don Cherry, Marvin Gaye, Larry Carlton, Robben Ford, solo per menzionarne alcuni.

“En-Chanter”, in prima assoluta, è un concerto ad hoc per gli amanti della Chanson, ma non solo. Uno spettacolo nel segno dell’eleganza, del feeling, dell’interplay e dell’empatia con il pubblico che Petra Magoni, Vincent Beer-Demander e Claude Salmiéri sanno creare.

