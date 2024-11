Teatro Don Bosco di Catania, “L’insostenibile leggerezza di mia suocera” al via la campagna abbonamen13

Il teatro come luogo di evasione, dove trascorrere due ore all’insegna del sorriso e della leggerezza. Grandi artisti e grandi nomi della scena siciliana danno, allora, l’appuntamento, a Catania, con la nuova stagione del Teatro Don Bosco, in via Mario Rapisardi, 56.

Quattro date che, a partire da novembre e fino ad aprile, rallegreranno il pubblico. Il calendario è curato dall’Associazione Piccadilly Production, per la direzione artistica di Luciana Turina e vedrà salire, sul palco, alcuni dei beniamini della scena teatrale made in Sicily, come Cettina Lazzaro, Salvo Manciagli e Gianluca Barbargallo.

Il primo appuntamento è domenica 24 novembre, alle 18:15, con “L’insostenibile leggerezza di mia suocera”. In scena, una delle situazioni che, spesso, soprattutto in Italia, crea divergenze, per non dire scontri, ovvero l’incapacità di gestire il rapporto con la suocera che, in questo caso è interpretata da Concetta Lazzaro, che ha fatto sposare la figlia (Maria Chiara Signorello) con un uomo molto più grandi di lei (Gianluca Barbagallo) a patto e condizione che la suocera vivrà con gli sposi vita natural durante L’esigenza di intimità della coppia viene, però, minata dalla presenza, sempre invadente, della suocera appunto. Ciò induce il genero a cercare tutte le soluzioni per liberarsene e, dopo una serie di esilaranti intrecci ed equivoci, tramati dalla complicità della cameriera (Salvatore Manciagli), avviene la svolta. Il resto lo si scoprirà a Teatro.

Si prosegue domenica 23 febbraio, alle 18:15, con “Consultare l’agenda”. Che cosa succede se un Don Giovanni stabilisce relazioni sentimentali con più donne contemporaneamente? Bisogna avere una agenda per gestire “l’intenso traffico” e di un buon amico che ti regga il gioco.

E, ancora, domenica 23 marzo, alle 18:15, è la volta di “Industry”. La crisi economica e sociale rischia di mettere in ginocchio le famiglie, una in particolare che perde l’equilibrio economico e si ingegna di fare Industria attraverso un’idea rivoluzionaria.

Infine, domenica 27 aprile, alle 18:15, è la volta de “Il caso zia Lisa”. Un misterioso omicidio nella notte di una donna assolutamente irreprensibile e morigerata nella sua vita. Non c’è una spiegazione logica né moventi su cui indagare. Almeno apparentemente.

Il costo dell’abbonamento per i 4 spettacoli è di 40 euro. Il singolo spettacolo, invece, ha un costo di 12 euro. Prevista anche la possibilità di usufruire della “Carta del docente”.

Per maggiori informazioni, basta chiamare il numero 3519385514. Oppure, visitare la pagina Facebook “Associazione Piccadilly”.

Da non perdere, poi, anche i “fuori menù”. O meglio, il fuori abbonamento. Da Palermo a Catania, arriva lo spettacolo “Una storia particolare”. Appuntamento domenica 9 marzo, alle 21:15. Sul palco Orazio Bottiglieri, Cettina Lazzaro, Massimo Eugenio ed Eleonora Randazzo.

Il costo del biglietto è di 12 euro. Se si acquista in sede di abbonamento, il costo, in promozione, è di 5 euro.

