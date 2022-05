Teatro Ivelise presenta il nuovo bando per “La Nouvelle Saison”, la stagione teatrale 2022 – 2023

Il bando, presentato dall’Associazione Culturale ALLOSTATOPURO per la nuova stagione teatrale del Teatro Ivelise, La Nouvelle Saison 2022-2023, giunge alla sua VII edizione.

Il concorso ha l’obiettivo di selezionare nuove e valide rappresentazioni teatrali, da inserire nel prossimo Cartellone dello storico teatro, fondato nel ‘97 da Ivelise Ghione, a 50 metri dal Colosseo.

La selezione, rivolta a compagnie costituite in associazioni culturali, gruppi o singoli attori, è aperta a spettacoli di vario genere (editi e/o inediti): concerti, reading, Teatro Danza, Teatro Canzone, Musical, Teatro di Parola.

Questa sarà un’edizione speciale perché vuole rappresentare il raggio di luce, quello dei riflettori di scena, che metterà fine ai tempi bui del teatro, come sorta di augurio per tutti noi teatranti.

Il bando è rivolto ai soli soci dell’Ass. Cult. ALLOSTATOPURO.

Per fare domanda di ammissione compilare il modulo al seguente link:

http://www.teatroivelise.it/ammissione-soci/

Una volta inviata la richiesta, riceverete un’email di conferma con allegata la tessera associativa.

DATE E TERMINI: Il bando scade il 07 giugno 2022 (inviare il materiale entro questa data). I risultati della selezione saranno comunicati, esclusivamente a chi è stato selezionato, a mezzo e-mail entro e non oltre il 18 giugno 2022.

Per partecipare alla selezione inviare a ivelise.stagioneteatrale@gmail.com:

CV della compagnia, gruppo o del singolo attore;

Breve sinossi e note di regia dello spettacolo proposto;

Modulo (Allegato A)* compilato e firmato;

Foto di scena e video dello spettacolo proposto;

Per spettacoli inediti e/o “Work in Progress” inviare link video – YouTube, Vimeo, Dropbox, o altre piattaforme – indicandone la password, dove necessaria, dello spettacolo oggetto di selezione – in alternativa, estratto video delle prove in corso dello spettacolo in oggetto – ulteriore alternativa, video di lavori precedenti della stessa compagnia. Non inviare allegati il cui peso superi i 2 mb. È possibile inviare anche il link del sito o della pagina Facebook dedicata allo spettacolo dove è presente materiale audio/video.

Alle compagnie/attori selezionati il teatro PROPONE: Da un minimo di 2 giorni di messinscena ad un massimo di due settimane (con possibilità di due spettacoli la domenica, giorni di riposo da concordare con lo staff).

RICHIEDE: Contributo associativo istituzionale pari a:

un massimo di 110 € – nei giorni feriali (dal lun. al giov.)

un massimo di 120 € – nei giorni festivi (dal ven. alla dom.)

N.B. L’intero incasso delle repliche (al netto delle 2 € della tessera associativa) sarà della compagnia.

GARANTISCE: Cinque ore di allestimento/prova generale in orario da concordare con lo staff; Dotazione tecnica luci, audio e video (come da scheda tecnica); Personale di botteghino e sala; Possibilità di concordare sponsorizzazione a pagamento dalla pagina Facebook del teatro; Creazione dell’evento Facebook.

L’Ass. Cult. ALLOSTATOPURO si farà carico di divulgare e pubblicizzare le proprie attività e gli eventi della Stagione a tutti i soci (nel cartellone del nostro sito web ufficiale, sulla pagina Facebook del teatro, su Instagram, sul flyer mensile del teatro e mediante invito mail).

N.B. Il versamento alla SIAE è a carico della compagnia e dipenderà dalla tipologia dello spettacolo. L’Ass. Cult. ALLOSTATOPURO invierà, ai selezionati, un accordo scritto dettagliato a tutela di entrambe le parti. In tale accordo saranno riportate tutte le indicazioni presenti in tale bando. Anticipiamo, con il presente bando, che l’Associazione richiederà alla compagnia un acconto, pari al 50% dell’importo totale del contributo associativo istituzionale (modalità e scadenza del versamento, sia dell’acconto che dell’intero contributo, verranno comunicate dall’Associazione nel momento in cui vengono confermate le date dello spettacolo selezionato). A fine attività, tale acconto, verrà detratto dal totale del contributo associativo istituzionale dovuto. Qualora la compagnia non disponesse di un proprio tecnico audio/luci, il teatro mette a disposizione il proprio tecnico, il cui compenso verrà comunicato nel momento in cui se ne dovesse fare richiesta (almeno 2 settimane prima della prova generale).

L’Ass. Cult. ALLOSTATOPURO mette a disposizione della compagnia – qualora essa ne facesse richiesta – oggetti e arredi di scena del Teatro Ivelise (da concordare con lo staff).

SCHEDA TECNICA – Teatro Ivelise

Capienza: da un minimo di 35 posti, ad un massimo di 45 (in base alla tipologia di sedute, a discrezione della compagnia); N. 2 ampi camerini; N. 1 servizio sanitario. Palcoscenico: 3,60 m. di larghezza; 4,10 m. di profondità; Sull’area del palcoscenico incide una volta a crociera con altezza minima di 3,50 m. Sulla parete di fondo del palcoscenico e presente un’ampia nicchia ad arco. Luci: Audio: 2 casse amplificate 300w ciascuna. 1 mixer 4 canali mic + 4 stereo – con effetto integrato. 2 cavi audio xlr da regia a palco per connessione microfonica. 1 lettore cd (no mp3). 1 cavo per connessione computer o lettore mp3. Video: 1 cavo vga da palco a regia. 1 telo bianco fondale per proiezione. 7 pc 500w spot. 3 pc 500w Fresnel. 2 dimmer “Strand” (totale 12 canali). 1 consolle luci “Strand”, due banchi da 12 canali – no possibilità di memorie.

Il bando completo è scaricabile al link: https://www.teatroivelise.it/home/news/

