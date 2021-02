Torna in scena al Teatro Massimo di Palermo, venerdì 26 febbraio alle 20.00, in forma semiscenica e in diretta streaming sulla webTv, www.teatromassimo.it, Ernani, il dramma lirico in quattro parti di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, ispirato al romanzo omonimo di Victor Hugo, Hernani.

Assente dalla programmazione del teatro da ventidue anni, Ernani è dedicato dal Teatro Massimo all’indimenticato tenore palermitano Vincenzo La Scola che debuttò nel ruolo nel 1999, proprio nel teatro di piazza Verdi, e di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dalla prematura scomparsa.

A dirigerlo, il Maestro Omer Meir Wellber con l’Orchestra e il Coro del Teatro Massimo, diretto dal Maestro Ciro Visco. Mentre Ludovico Rajata cura la mise en espace dell’opera che prevede l’uso della platea come spazio scenico, i palchi sono destinati al Coro e l’Orchestra è disposta tra palcoscenico e platea. In scena quattro interpreti d’eccezione, come il tenore Giorgio Berrugi nel ruolo del titolo, del soprano Eleonora Buratto, che interpreta la tanto contesa Elvira, del baritono Simone Piazzola che interpreta il magnanimo Don Carlo, re di Spagna e del basso Michele Pertusi nei panni del vendicativo Don Ruy Gomez de Silva, Grande di Spagna.

Completano il cast Irene Savignano (Giovanna),Carlo Bosi (Don Riccardo) e, nei panni di Jago, Andrea Pellegrini, giovane vincitore del premio straordinario offerto dal Teatro Massimoalla 58esima edizione del premio Tenor Viñas, tra i più importanti concorsi d’opera a livello europeo.

Scene e costumi sono di Francesco Zito, che già ventidue anni fa aveva disegnato il sontuoso allestimento e che oggi, coadiuvato dai suoi collaboratori, Andrea Fiduccia e Fabiola Nicoletti, ha adattato l’impianto scenografico – anche con animazioni digitali dei bozzetti e grandi proiezioni – alle esigenze della forma semiscenica dello spettacolo pensato per la trasmissione televisiva. Lo spazio scenico, allestito in platea, è illuminato dal sapiente intervento di Giuseppe Di Iorio.



Rappresentato per la prima volta a Venezia al Teatro La Fenice nel 1844, Ernani fu il primo successo internazionale di Giuseppe Verdi, che appena trentunenne era già l’astro nascente del mondo del melodramma. L’opera è tratta dall’omonimo dramma di Victor Hugo, Hernani, pietra miliare del romanticismo teatrale e letterario francese pubblicato nel 1830, e segna l’inizio della proficua collaborazione di Verdi con Francesco Maria Piave che diventerà da quel momento il suo librettista prediletto.



La trama dell’opera, complessa e articolata, racconta la passione ricambiata di Ernani, il bandito sotto le cui mentite spoglie si nasconde il nobile Don Giovanni d’Aragona, per la giovane Elvira, promessa sposa al vecchio zio Don Ruy Gomez de Silva e amata al contempo perfino dal Re, Don Carlo, futuro Imperatore. Come in ogni dramma che si rispetti, l’entrata in gioco di gelosie, codici d’onore, congiure e vendette implacabili renderà impossibile l’atteso lieto fine e il melodramma si compie nel finale toccando anche corde sensibili in anni risorgimentali.



L’opera sarà trasmessa in streaming, sulla web Tv del Teatro Massimo diretta da Gery Palazzotto, con la regia televisiva di Antonio Di Giovanni ma anche sul canale YouTube della Fondazione e sulla webTv dell’ANFOLS (Associazione Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche). Per assistere dal sito del Teatro www.teatromassimo.it basta selezionare in homepage la sezione “Teatro Massimo Tv” e fare click dalle ore 20.00 su “Ernani”. Nella stessa sezione sono ancora disponibili in archivio anche le opere precedentemente trasmesse.



ERNANI

In forma semiscenica



Direttore Omer Meir Wellber

Mise en espace Ludovico Rajata

Costumi e progetto visivo Francesco Zito

Assistente per il progetto visivo Andrea Fiduccia

Animazione digitale Fabiola Nicoletti

Luci Giuseppe Di Iorio

Maestro del coro Ciro Visco

CAST

Elvira Eleonora Buratto

Ernani Giorgio Berrugi

Don Carlos Simone Piazzola

Silva Michele Pertusi

Giovanna Irene Savignano

Don Riccardo Carlo Bosi

Jago Andrea Pellegrini (vincitore del premio straordinario offerto dal Teatro Massimo

alla 58esima edizione del premio Tenor Viñas)



Orchestra e Coro del Teatro Massimo

Ideazione e coordinamento televisivo Gery Palazzotto

Regia televisiva Antonio Di Giovanni

Com. Stam.