Un debutto emozionante e coinvolgente, con oltre 28.000 spettatori on line per “Il crepuscolo dei sogni”, l’opera originale ideata dal regista Johannes Erath e da Omer Meir Wellber che ha inaugurato la nuova Stagione del Teatro Massimo di Palermo.

Lo spettacolo, presentato ieri in diretta streaming e da oggi disponibile on line sulla WebTv del Teatro Massimo, conta sull’interpretazione del soprano Carmen Giannattasio, del baritono Markus Werba e del basso Alexandros Stavrakakis. Con loro in scena l’Orchestra del Teatro Massimo, il Coro, diretto da Ciro Visco, il Coro di voci bianche, diretto da Salvatore Punturo, e il Corpo di ballo diretto da Davide Bombana, che hanno letteralmente invaso il teatro, la platea, il palcoscenico e tutti gli ordini dei palchi fino al loggione.



“Il Teatro Massimo ha raccolto e rilancia la sfida del digitale con “Il crepuscolo dei sogni” – dichiara il Presidente della Fondazione Teatro Massimo Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo -un’opera splendida che conferma la scelta di attendere – con ansia e finalmente – la possibilità di spettacoli in presenza di altissima qualità come in passato, e nel contempo avviare una programmazione che in maniera innovativa utilizza non come scelta residuale ma come scelta in parallelo il ricorso alle potenzialità web. Ancora una volta la qualità artistica e la diffusione delle produzioni sono elementi qualificanti del nostro Teatro lirico.



Tanti i commenti positivi sui social network e su Youtube, anche da parte del pubblico più tradizionale che ha apprezzato il coraggio delle scelte drammaturgiche innovative, l’originalità e la contemporaneità dei contenuti dell’opera e l’insolito allestimento scenico che ha trasformato il teatro in un set cinematografico.



Il Sovrintendente Francesco Giambrone esprime grande soddisfazione per gli ascolti on line: i dati sulle visualizzazioni vedono un riscontro su YouTube di 6.921 spettatori collegati da Italia, Austria, Germania, Spagna, Francia, UK, Grecia, Giappone, Irlanda, Svizzera e 339 messaggi sulla chat durante il live streaming. Mentre Facebook registra un totale di 21.910 visualizzazioni e 3.405 interazioni, sotto forma di commenti, “mi piace” e condivisioni da Italia, Germania, Francia, USA, Spagna, UK, Ucraina, Polonia, Svizzera, Danimarca. Aggregando i dati le visualizzazioni totali sono 28.831. E aggiunge il Sovrintendente: “Il teatro ha l’obbligo di mantenere vivo il rapporto di fiducia con il suo pubblico. Questo ci ha spinto a guardare avanti, cercando nuovi modi per interpretare il presente, pur in un momento difficile come questo in cui tutto è sovvertito dall’emergenza sanitaria. La musica resta una delle espressioni più alte di resistenza e in questa situazione difficile, regolata da distanze e limitazioni che rendono impossibile suonare, danzare, cantare insieme, tutte le compagini artistiche del Teatro hanno dato prova di grande versatilità e passione.”.

“Il crepuscolo dei sogni” resterà disponibile online sulla webtv del Teatro Massimo www.teatromassimo.it.

Il crepuscolo dei sogni © rosellina garbo 2021

