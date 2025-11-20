Teatro Massimo. revocato lo sciopero. In scena da domani sera alle 19:00 Aleko / Pagliacci

Palermo, 20 novembre 2025. Il Sindaco e Presidente della Fondazione Teatro Massimo, Roberto Lagalla, insieme al Sovrintendente Marco Betta e al Direttore esecutivo Ettore Artioli, ha incontrato oggi in Prefettura le Rappresentanze Sindacali del Teatro. Sono stati ricevuti sia i Sindacati che non avevano aderito allo sciopero, sia quelli che lo avevano promosso.

Nel corso dei colloqui è emersa, con senso di responsabilità da parte di tutti, una volontà condivisa: garantire il regolare svolgimento della prima in programma domani, evitando di arrecare danno alla programmazione artistica e al pubblico, e allo stesso tempo dare ascolto alle legittime esigenze dei lavoratori.

Le questioni aperte e le tematiche di prioritario interesse per i lavoratori, per garantire adeguata ulteriore crescita della Fondazione, saranno affrontate attraverso intensificazione del dialogo e aggiornamento dei tavoli di confronto sindacale con l’impegno a individuare soluzioni concrete e sostenibili.

L’Amministrazione, la Fondazione Teatro Massimo e le Organizzazioni Sindacali esprimono inoltre un sentito ringraziamento al Prefetto per la disponibilità e il prezioso contributo offerto nel favorire il dialogo tra le parti.

Com. Stam.