Teatro open air Giuseppe Di Stefano. Il trovatore di Verdi approda a Trapani con una regia visionaria

Trapani, 4 luglio 2025 – Il Luglio Musicale Trapanese presenta “Il trovatore” di Giuseppe Verdi, su libretto di Salvadore Cammarano, capolavoro del melodramma italiano che andrà in scena l’11 e 13 luglio alle ore 21:00 presso il Teatro Giuseppe Di Stefano, a Trapani.

Sul palcoscenico trapanese si alterneranno interpreti di calibro internazionale: Massimo Cavalletti nel ruolo del Conte di Luna, Melissa Purnell (Leonora), Anna Maria Chiuri (Azucena) e Andrea Shin (Manrico). Completano la compagnia Mariano Orozco (Ferrando), Martina Mazzola (Ines), Blagoj Nacoski (Ruiz), Emilio Casali (Vecchio zingaro) e Giuseppe Grassadonia (Messo).

Bruno Cinquegrani, già Direttore Associato della Los Angeles Opera e dell’Orchestra Sinfonica della Crimea, dirigerà l’orchestra e il coro dell’ente siciliano – quest’ultimo preparato da Fabio Modica – dando voce alle immortali melodie del compositore di Busseto.

L’allestimento si distingue per la visione di Daniele De Plano, che offre una lettura contemporanea di questo titolo immortale. Il regista ha sviluppato un concept artistico che mantiene intatta la forza emotiva della partitura, valorizzando i temi universali di amore, passione, vendetta e destino che rendono l’opera eternamente attuale.

“Il trovatore è un racconto dell’anima che non afferisce a un periodo storico preciso”, sottolinea De Plano. “È la quintessenza del melodramma italiano concentrata in un unico titolo”.

Lo scenografo e costumista Angelo Bertini ha ideato un allestimento scenico di forte impatto visivo, capace di trasportare il pubblico nel cuore della tragica storia dei protagonisti e che accompagna e amplifica la potenza drammatica della musica. Le coreografie sono curate da Piera Spoto e Giuliana Principato.

Teatro accessibile e inclusivo

Il Luglio Musicale Trapanese promuove un’esperienza culturale inclusiva per il pubblico non vedente e ipovedente attraverso percorsi multisensoriali tattili che permettono di esplorare dal vivo scenografie, costumi e spazi teatrali, guidati dal personale specializzato.

Per ogni spettacolo sono disponibili guide in Braille con QR code per accedere a contenuti audio dedicati: introduzioni, guide all’ascolto e interviste esclusive agli artisti, fruibili anche in anteprima sul sito web.

Il progetto di accessibilità, avviato nel 2025, è stato sviluppato dalla Prof.ssa Rossella Pizzatti nell’ambito del Dottorato Artistic Research on Musical Heritage (ARMH), in collaborazione con il Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani.

Quest’opera, che arricchisce la programmazione della 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese, conferma la vocazione del teatro trapanese di coniugare il rispetto per l’illustre tradizione operistica italiana con la ricerca di linguaggi espressivi contemporanei. Sotto la guida del consigliere delegato Natale Pietrafitta e la direzione artistica di Walter Roccaro, l’istituzione culturale si conferma punto di riferimento proponendo una stagione di alto profilo che valorizza tanto i capolavori del repertorio quanto le nuove proposte artistiche.

La 77ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

Partner: Airgest SpA, Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani, Liberty Lines e Federalberghi Trapani.

Media Partner: Rai Cultura.

Nel link intervista a: Daniele De Plano, regista de “Il trovatore”.