Messina – La Luna Obliqua di Sasà Neri ha riaperto i battenti. Dalla prima metà di settembre ha dato il via al nuovo anno con incontri, open day, audizioni interne ed esterne. La Compagnia dei Balocchi è già in prova per i nuovi allestimenti.

Gli Scarab(b)occhi (6-12 anni) si sono uniti al laboratorio di avviamento al teatro per bambini performativo che si tiene ogni sabato mattina al Parco Urbano per le Arti di Camaro dell’associazione Maria Regina. La Ladies & Gentlemen Theatre Company (over 35 anni) è ormai a pieno regime. Ed ecco – last but not least – lo stage d’inizio anno di EsosTheatre – Il Teatro degli Esoscheletri che da quest’anno opera in collaborazione con il DAMS dell’Università di Messina. Tutti coloro che vogliono vivere in prima persona l’esperienza EsosTheatre e hanno dai 14 anni in su possono partecipare allo stage gratuito di cinque ore che si terrà domenica 24 ottobre al Teatro della Luna Obliqua di via Garibaldi 136, Messina, dalle ore 16 alle ore 21. Per iscriversi basta mandare una email con il proprio nome e cognome a neri.itam@gmail.com. Obbligatorio il green pass.

