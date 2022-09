Teatro, rock e fumetto: la cultura della sicurezza va in scena al Safety Expo 2022

Scendono in campo anche la Fondazione LHS e Rock’n’Safe – fortemente impegnati nel dibattito culturale per il cambiamento in tema di safety – con due momenti di spettacolo che si inseriscono nel programma degli incontri tecnici e dei corsi di formazione sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi

Bergamo – Con un’agenda di oltre 100 appuntamenti e 270 espositori in uno spazio espositivo di 16mila mq, il Safety Expo 2022, in programma il 21 e 22 settembre a Bergamo Fiera, offrirà una risposta concreta agli operatori del settore, professionisti e dirigenti, chiamati a confrontarsi e ad aggiornarsi su tematiche in costante evoluzione sul piano tecnico e normativo in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi. Ma insieme a convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, prodotti, servizi e tecnologie, la promozione della cultura della sicurezza passerà anche per lo spettacolo siacome veicolo innovativo di un dibattito che ispira, emoziona e produce condivisione, sia come strumento per le aziende finalizzato a creare un sistema di responsabilità etica e sociale.

Mercoledì 21 settembre (ore 15.00-17.00 nella sala Caravaggio) andrà in scena lo spettacolo teatrale “A chi esita” della compagnia Rossolevante, presentato da Fondazione LHS, organizzazione no profit impegnata in attività di formazione, campagne di sensibilizzazione e iniziative culturali ad alto impatto emotivo, in grado di promuovere in maniera coinvolgente una crescita orientata a “zero infortuni” e a innescare comportamenti virtuosi. Lo spettacolo è una riflessione, drammaticamente attuale, sulla mancanza di un’adeguata cultura della salute e sicurezza sulle strade e sul lavoro, a scuola e in ogni altro ambiente di vita. Attraverso il racconto di diverse storie si scava nel profondo dei meccanismi alla base delle scelte di ogni individuo, mostrando come attenzione e responsabilità non siano solo un fatto di morale personale, ma un imperativo etico che tutti dovrebbero seguire per agire in modo sicuro e fermare situazioni a rischio. In scena Silvia Cattoi, Cinzia Piras, Juri Piroddi, Antonio Sida. Le musiche di scena saranno eseguite dal vivo da Simone Pistis. A seguire una tavola rotonda coordinata da Davide Scotti, segretario generale Fondazione LHS.La Fondazione è anche ideatrice dell’Osservatorio su Leadership e Cultura della Sicurezza, che ha la finalità di incoraggiare il senso di responsabilità personale e collettivo. Un progetto avviato nell’ambito di “Obiettivo 18”, azione collettiva che ha lo scopo di dimezzare il numero di incidenti mortali sul lavoro, in Italia, entro il 2030. L’evento di Fondazione LHS è organizzato in collaborazione con EPC Periodici.

Giovedì 22 settembre (ore 14.30-16.00 nella sala Caravaggio) musica rock, storytelling e interviste saranno gli ingredienti di “Looks that kill”, un concept show immersivo a cura di Rock‘n’Safe,il safety magazine che alimenta la controcultura della sicurezza a suon di rock, ideato da Stefano Pancari. In questa occasione sarà presentato l’inedito dark comics di Pancari (EPC Editore), esperto di health & safety, che ha dato vita al rebel safety communication, un approccio del tutto rivoluzionario rispetto a questi temi, convinto che il dovere rivolto al rispetto delle leggi possa essere sostituito da un must di stampo etico. Il libro/fumetto ha un’impostazione alternativa di stampo rock – come dimostra lo stile scelto, il comics, così diverso dalla trattazione standard del tema sicurezza -, cui si aggiunge una colonna sonora ispirata alle tavole stesse. Interverranno la rock band SOS Save Our Souls con un soundtrack dedicato, Federico Sagona (ex Litfiba) e altri ospiti a sorpresa, pronti a sovvertire il modo di comunicare la sicurezza.

I due momenti di spettacolo sono validi come aggiornamento per Rspp, Aspp, datori di lavoro, dirigenti, preposti, formatori e coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Nato nel 2016, il Safety Expo è oggi la fiera nazionale di riferimento sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendio organizzato da EPC Periodici in collaborazione con le riviste “Antincendio” e “Ambiente & Sicurezza sul lavoro” e con l’Istituto Informa. Il programma completo dell’edizione 2022 su www.safetyexpo.it.

