Teatro, Roma: l’attrice Elisa Forte nello spettacolo LOVE EXCHANGE al Piccolo Teatro dell’Arte

L’attrice Elisa Forte torna sul palcoscenico con la commedia graffiante Love Exchange diretta da Francesco Proietti.

Lo spettacolo che si terrà a Roma al Piccolo Teatro dell’Arte dal 27 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio vede la Forte vestire i panni di Sandra affascinante conduttrice televisiva e Angelo neurochirurgo geniale che porta avanti una sperimentazione sul cervello umano. La coppia è sposata da diversi anni con due figli e sono in piena crisi matrimoniale pensando seriamente al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico che comporterà uno scambio di ruoli, si ritrovano costretti a riconsiderare tutto da una prospettiva completamente diversa.

Love Exchange è una commedia divertente e rocambolesca che porterà i protagonisti a cambiare per sempre, facendogli ritrovare quel senso di empatia reciproca e vera connessione, indispensabile per amare veramente qualcuno. Uno spettacolo “tutto ritmo”, brillante e divertente, dove le sorprese non finiscono mai… di sorprendere.

Nel cast Elisa Forte sarà affiancata da Manuele Pacifici e Francesco Proietti ma anche da Carmen Caccavale, Stefania Di Santo, Giulia Losi, Giulia Collina, Letizia Persini, Claudio Bravi, Lorenzo Crestini e Alessio Rossano.

Ma non solo teatro per la Forte. Infatti, Il 12 giugno alle ore 18.30 presso il Teatro Palco 37 di Roma, l’attrice sarà protagonista di una lettura speciale di estratti dal romanzo di Daniele Aliberti dal titolo Danel e i mangiatori di universi. Un’ emozionante storia d’amicizia e un viaggio mirabolante nel tempo e nella fisica, il cui esito coinvolgerà le sorti dell’intera umanità.

Dichiarazioni Elisa Forte:

“Il ruolo di Sandra, apparentemente divertente, nasconde in realtà la sua frustrazione e l’incomprensione di se stessa e di chi le sta accanto. Per colpa o fortuna di uno strano esperimento si ritroverà costretta a stare nei panni di suo marito, di rivalutarsi come donna ed esplorare il mondo maschile direttamente nei panni di un uomo”.

“Sono felice di poter leggere e raccontare una storia bella come quella scritta da Daniele Aliberti nel suo romanzo Danel e i mangiatori di universi. Mi ha sempre affascinato il concetto del tempo e di come possa essere relativo e addirittura soggettivo per ognuno di noi. Racconterò di questa incredibile avventura e di viaggi affascinanti e misteriosi…sarà emozionante fare questo percorso insieme al pubblico presente”.

