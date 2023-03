TEATRO – “Se mai avrò bisogno di te ti faccio sapere“

Mercoledì 8 marzo 2023, al Teatro De Sica a Peschiera Borromeo (MI) alle ore 21, andrà in scena Se mai avrò bisogno di te ti faccio sapere, uno spettacolo ideato e prodotto da Roberta Gerli (GerliMusic Production) e offerto dal Comune di Peschiera Borromeo.

La regia è affidata al giovane e talentuoso Mariano Jaime, la drammaturgia è di Tobia Rossi, le luci e i Visual del light designer Mattia Inverni. Le protagoniste di questo “viaggio” tra musica, pittura e parole, sono l’attrice Ilaria Deangelis, le cantautrici Nya, Le case di Lucy e la pittrice Raffaella Gerli.

Se mai avrò bisogno di te ti faccio sapere è un modo tipicamente femminile, diretto e senza giri di parole, per affermare la propria indipendenza e la capacità a cavarsela da sole. Poter mettere in campo i propri talenti, avendo le stesse opportunità degli uomini, non è mai stato facile e ancora oggi è una vera conquista che spesso si incaglia in pregiudizi, tutti maschili, di una parità ancora da difendere. Questo spettacolo fa riflettere non solo le donne sulla loro consapevolezza e forza, ma anche gli uomini sul tema della parità di genere. Sul palco Nya e Le case di Lucy, raccontano con i loro brani storie attuali, con testi mai banali, scritti con passione e coraggio, accompagnati e resi più suggestivi da proiezioni multimediali e un’esposizione fisica delle opere della pittrice Raffaella Gerli, che, nella continua ricerca tra forza interiore, sentimenti ed espressività dei soggetti, indaga sul ruolo della donna nella società. Il filo conduttore dello spettacolo è affidato alla brillante interpretazione di Ilaria Deangelis che, attraverso sette personaggi femminili, indaga sul ruolo della donna oggi. Ognuno dei monologhi dell’attrice illustrerà una figura femminile differente in un racconto emozionante per riflettere sulle difficoltà e le sfaccettature dell’incredibile mondo che ogni donna porta con sé.

L’idea e la produzione sono di Roberta Gerli che dichiara: “Sono fermamente convinta che l’arte come ogni cosa, non sia una scatola chiusa, ma un vaso comunicante, dove lo scambio, la possibilità di interagire sia la vera magia. Questo spettacolo è frutto della sinergia tra musica, teatro e pittura, ma non escludo che nelle prossime repliche possa arricchirsi ancora di altro. Anche la nostra vita è in continua evoluzione, con inversioni di marcia, prospettive nuove che sono frutto di incontri, opportunità, che la rendono imprevedibile ma meravigliosa. Sono davvero felice ed emozionata per il debutto di Se mai avrò bisogno di te ti faccio sapere e sono convinta che ci sorprenderà crescendo di replica in replica”.

Un cast tutto al femminile che ha un giovane regista, un drammaturgo e un visual light designer a sottolineare come la vera forza sia nella collaborazione equilibrata e paritaria tra donne e uomini, ognuno con le proprie sfumature e peculiarità. “Una bella sfida dove ho voluto portare la mia “quota giovane in una drammaturgia dove Tobia Rossi ha saputo coinvolgere personaggi molto diversi tra loro sia per età che vita. Ho voluto lavorare su tutto – conclude Mariano Jaime – cercando di legare luci e inquadrature, cercando di concepire lo spettacolo un tutt’uno: un vero viaggio, dove i quadri saranno ambientati grazie a diverse proiezioni in luoghi differenti. La scena è volutamente essenziale, per lasciare tutto lo spazio che meritano alle storie di vita dei monologhi”.

Uno spettacolo che si rivolge ad un pubblico di qualsiasi età e genere, perché assolutamente e sinceramente “variegato” messo in risalto dal Visual del light designer, Mattia Inverni che dichiara: “Cercherò di mettere la mia creatività a servizio dello spettacolo con le visual in 3d interattive dando la possibilità al pubblico di immergersi nella storia, non solo visivamente ma anche a livello emotivo. Ambientazioni che appaiono reali animate in 3d, tutto creato da zero, in concerto con il regista. Per esempio, si percorreranno le sale di un museo dove si vedranno i quadri perfettamente collocati nello spazio espositivo. Una bella avventura di cui sono fiero di fare parte”.

Se mai avrò bisogno di te ti faccio sapere è uno spettacolo con tematiche al femminile e socialmente impegnate, dove si intrecciano storie e personalità diverse, accomunate da passioni e sentimenti, che fanno riflettere. Per le donne, far emergere il proprio talento non è mai semplice e con questo spettacolo le quattro artiste dimostrano la propria forza e determinazione nell’intraprendere la strada nel mondo dello spettacolo e dell’arte nonostante le mille difficoltà.

di Antonietta Imboccari