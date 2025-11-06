Teatro Serra – “Suspire d’ammore” incanto napoletano con Elisabetta D’Acunzo

Al Teatro Serra di Napoli il concerto “Suspire d’ammore”, serenata per chitarra e voce con Elisabetta D’Acunzo e Aniello Palomba. L’8 e il 9 novembre a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

“Suspire d’ammore” serenata per chitarra e voce con Elisabetta D’Acunzo, accompagnata dal Maestro Aniello Palomba. Nella raccolta intimità dello spazio flegreo, un concerto che propone il repertorio classico della canzone e del teatro napoletano, con una delle sue più intense e vibranti interpreti contemporanee. Appuntamento sabato 8 (ore 19:00) e domenica 9 novembre (ore 18:00). A Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com; 347.8051793.

“Questo spettacolo vuole essere un mio personale e doveroso omaggio alla canzone napoletana, che ha tanto influenzato la mia formazione e agli autori moderni con i quali tutt’ora lavoro condividendo importanti e bellissimi percorsi artistici” dice la cantante e attrice che ha scelto per questo spettacolo, del quale è anche regista, alcuni tra i pezzi meno noti o meno ‘consumati’, spaziando dalla tradizione all’attuale vivacissima Scuola con brani come “Serenata napulitana” riportata in auge da Roberto Murolo, “Scetate” poetica ‘mandulinata’ di Sergio Bruni e la bellissima “Presentimento” di E.A. Mario entrata di diritto a far parte del bagaglio di interpreti come Neri Marcoré, alle composizioni di veri e propri maestri viventi come Carlo Faiello ed Enzo Gragnaniello.

Alle parole del canto, si alternano quelle della poesia, per un racconto a mezza voce con il pubblico, il cui filo conduttore sono l’amore e i suoi “suspiri”: quelli languidi delle prime ore della notte, raccontati con le parole di Salvatore Di Giacomo a Manlio Santanelli e quelli leggeri e briosi, dei testi irriverenti e macchiettistici di Raffaele Viviani e Ria Rosa. Uno spettacolo in punta d’anima, in contatto diretto con il pubblico, per lasciarsi cullare dal suono magico della nostra lingua.

“Suspire d’ammore”

con Elisabetta D’Acunzo e Aniello Palomba

sabato 8 novembre 2025 ore 19:00

domenica 9 novembre 2025 ore 18:00

Teatro Serra – Via Diocleziano 316 (80125) Napoli

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

