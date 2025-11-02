Teatro Stabile di Catania, Salvo Ficarra protagonista del Golden Ticket

Serata esclusiva dedicata agli abbonati della nuova stagione Il Potere dei Sogni. In dialogo con il noto attore, la giornalista cinematografica Ornella Sgroi.

Catania. Il Teatro Stabile di Catania presenta il Golden Ticket, una serata esclusiva riservata agli abbonati della nuova stagione teatrale Il Potere dei Sogni, in programma lunedì 3 novembre alle 20.45.

Protagonista di questo speciale appuntamento sarà Salvo Ficarra, con lo spettacolo-incontro Ficarra racconta Ficarra, un’occasione unica per conoscere da vicino uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

Un incontro speciale, intimo e ironico, in cui il noto attore si mette a nudo — con il sorriso, naturalmente — ripercorrendo la sua lunga e brillante carriera.

Dagli esordi nel cabaret al successo nel cinema, passando per il teatro, la televisione e la serialità televisiva, Ficarra intreccia aneddoti, riflessioni e ricordi in un racconto vivo e autentico.

A dialogare con lui la giornalista cinematografica Ornella Sgroi, che accompagna il pubblico in un viaggio attraverso trent’anni di storia artistica, tra curiosità, retroscena e momenti indimenticabili.

Un affondo sincero e divertente nel mondo di uno degli artisti più rappresentativi e popolari della scena italiana, per scoprire l’uomo dietro l’artista e l’artista dietro l’uomo.

In foto di Salvo Ficarra di Antonio Parrinello.

