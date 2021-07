Entra dal 10 Luglio nella seconda fase “Germogli”, il progetto per la ripartenza delle proprie attività di spettacolo dal vivo, pensato dall’Ass. Cult. Teatro Trastevere.

Un tentativo di creare una nuova opportunità per le compagnie dopo il lungo stop, offrendo sia un periodo di residenza artistica in teatro, sia la possibilità di sottoporre al pubblico il risultato raggiunto a fine percorso.

Dal 10 al 16 Luglio, 3 dei 6 progetti selezionati

saranno in scena al Teatro Trastevere.



Si parte il 10 e 11 Luglio con “Disperato Eretico Studio”, progetto a cura del Collettivo Est, che elabora la storia vera di un attore costretto a reinventarsi Rider e a consegnare cibo quando tutti erano chiusi in casa. Il soliloquio di un giovane dimenticato che nel viaggio tra una pizzeria e un condominio rimane solo con se stesso a riflettere sul presente e sul futuro, sulla politica e sulla famiglia, cercando il coraggio di non mollare e continuare a resistere. Spettacolo che nasce dall’elaborazione di un’esperienza realmente accaduta: quella di dover scegliere tra un lavoro che ti permette di pagare l’affitto ma che non vuoi fare e il tuo lavoro, che “…ti fa stare bene ma che non ti dà da mangiare”. La drammaturgia è di Paolo Perrone, la regia di Beatrice Mitruccio, ed in scena Ludovico Cinalli.

Il 14 Luglio, l’Ass. Cult. IL Posto delle Fragole, presenta la serata conclusiva di restituzione di “In punta di pennello”, percorso in cui alcuni tra i più famosi quadri dell’arte moderna e contemporanea vengono presi come suggestione per la creazione di un monologo scritto per la scena. I testi, affidati a 4 attori, si intrecceranno a creare una serata intima che toccherà le corde della sensibilità che solo alcuni capolavori pittorici sanno toccare in maniera così profonda. Messa in scena curata, come il laboratorio stesso, da Gabriele Manili .

Ed infine il 15 e 16 Luglio, la Compagnia DoveComeQuando porta in scena, con una vivace lettura drammatizzata diretta da Pietro Dattola, brani dei 5 testi finalisti del concorso di drammaturgia Drammi Di Forza Maggiore, cogliendo l’occasione di Germogli per dare la terza dimensione ai testi, tutti molto diversi, che si sono distinti nella I Edizione di questo innovativo contest di Drammaturgia, che ha visto la luce durante il periodo di forzata chiusura. Un atto se vogliamo anche simbolico, quello di sviluppare sulle assi del palcoscenico, ciò che la pandemia aveva chiuso tra il bianco e nero della pagina scritta. L’evento s’intitola Drammi di Forza Maggiore Show 2021, con Flavia Germana de Lipsis, Andrea Onori, Mariagrazia Torbidoni, per la regia di Pietro Dattola.

Tutti gli spettacoli saranno alle 21

→ Germogli: COS’E’

È la nostra personale risposta alla riapertura delle strutture teatrali a ridosso della stagione estiva. Un percorso di RICERCA, sia del Teatro Trastevere che degli artisti coinvolti, per riabituare gli spettatori a frequentare gli spazi di condivisione artistica, riabbracciandoci, seppur simbolicamente, attraverso l’arte, portatrice di sana socialità. In pratica apriamo il Teatro alle compagnie e ai singoli artisti che, dopo mesi di elaborazione di nuovi contenuti, vogliano finalmente dare viva realtà al proprio progetto. Offriamo 50 ore di RESIDENZA CREATIVA e 2 giorni di restituzione al pubblico non solo in forma di spettacolo, ma anche di semplice studio: tutto ciò con la partecipazione ATTIVA di spettatori casuali.

