Teatro Trastevere “LA CAPOCCIA” il bello e il brutto dell’incidente Scritto e vissuto da Claudia D’Angelo

Regia e anima di Giovanni Del Grillo con la partecipazione straordinaria di AveMaria Gazzi Sonorizzazione dal vivo: Giovanni Del Grillo e Lorenzo Maria Morelli Tecnico del suono: Lorenzo Maria Morelli Aiuto e grazia: Floriana Rocca Responsabile dell’illuminazione Giuseppe Salaris Foto: Claudio Donati Progetto Grafico: Paolo D’Angelo Produzione artistica: Incoerenze.net

È tornata, dopo tutto e nonostante tutto, promettendo che questa volta sarà l’ultima; come ogni millantaTrice che si rispetti. L’importante è che sia tornata. Claudia D’Angelo si denuda a teatro, come solo lei sa fare, ma stavolta ancor di più, a suon di emozioni senza tempo e battute senza memoria. “La capoccia; il bello e il brutto dell’incidente” è uno spettacolo che esalta il coraggio dell’artista che pone in essere ciò che sostiene di non avere più: memoria, controllo e corretta deambulazione. Incredibile? Si, ma non impossibile.

Tutto questo Claudia lo mostrerà e lo dimostrerà nel suo spettacolo; un inno alla vita, una sfida alla morte e l’ennesimo pretesto di Claudia per fare ridere, muovere e commuovere.

TEATRO TRASTEVERE

Via Jacopa de’ Settesoli, 3 – Roma

Biglietti:

Intero: 13.00 Ridotto: 10.00 prevista tessera associativa

giorni feriali h.21:00; domenica h.17:30

Prenotazioni: 06 5814004 – 328 3546847

info@teatrotrastevere.it

DA GIOVEDÌ 6 A DOMENICA 9 NOVEMBRE

Teatro Trastevere – Roma EVENTO SPECIALE

LA CAPOCCIA

il bello e il brutto dell’incidente

Scritto e vissuto da Claudia D’Angelo

Regia e anima di Giovanni Del Grillo

