teatrotrastevere: Rivoluzione Ridicola-storia di un artista di strada-di Sara Baccarini e Salvatore Fazio, regia Simone Fioravanti, con Yari Croce

Torna in scena lo spettacolo Rivoluzione Ridicola-Storia di un artista di strada. Uno sguardo, un’emozione, un sorriso. Vi siete mai chiesti cosa cerca un artista di strada quando si esibisce?

Dietro a tutti i sacrifici, rinunce e difficoltà, cosa lo fa andare avanti? Cosa lo fa sentire riconosciuto? Una storia di vita vissuta, una storia d’amore, che vive grazie a uno sguardo, un’emozione e un sorriso.

Spettacolo emozionante e delicato, denso di tutte quelle sfumature che colorano le vicissitudini di un artista, ma pretesto per raccontare la vita di tutti coloro che tra difficoltà e problemi quotidiani amano comunque sognare e saper andare avanti, mettendo prima di tutto il rispetto per gli altri e per se stessi, per la propria dignità i propri affetti il proprio lavoro, affrontando sempre tutto con il sorriso! Uno spaccato di vita italiana adatto a tutti, adulti e bambini, per l’adattamento e la regia di Simone Fioravanti, interpretato da Yari Croce. Viene portato sotto i riflettori uno spettacolo sognante, ben raccontato e scandito da bellissime musiche, che si alterneranno a momenti di pura recitazione e ad altri più visivi legati al mondo della magia, della giocoleria e della clownerie. Le battute si coloreranno di bolle di sapone di personaggi iconici come il Clown, Charlie Chaplin, il Capitano Jack Sparrow e tanto altro da scoprire. Un’ora e mezza da non perdere, che vi regalerà una gran dose di felicità da custodire nel cuore.

TEATRO TRASTEVERE

Via Jacopa de’ Settesoli, 3 – Roma

Biglietti:

Intero: 13.00 Ridotto: 10.00 -prevista tessera associativa-

da venerdì a domenica ore 21

Prenotazioni: 06 5814004 – 328 3546847

info@teatrotrastevere.it

