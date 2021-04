Rivoluzione annunciata in Google Maps, il servizio per pc e telefonini che ha ormai sostituito le cartine stradali. Secondo il Corriere della sera Google Maps non mostrerà più i percorsi più veloci per portarci al monumento da visitare o al ristorante preferito, ma solo quelli più ecologici.

A breve il servizio non indicherà in automatico il percorso più breve per andare dal posto A al posto B, anche a prezzo di inquinare, ma quello a più basso impatto ambientale, anche se più lento. Tra le opzioni ecologiche saranno incluse quelle in bici e con i trasporti pubblici, oltre ovviamente a quelle a piedi e Google mostrerà agli utenti i percorsi green con un’icona a forma di foglia. Per adesso il servizio sarà attivo solo negli Usa, ma presto verrà esteso – dopo la necessaria sperimentazione a “stelle e strisce” – anche al resto del mondo.

Ciro Cardinale

CS