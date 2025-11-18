Telemarketing selvaggio, Ternullo (FI): “Grazie ad AGCOM stop alle finte chiamate. Un risultato atteso dai cittadini”

«L’entrata in vigore del nuovo blocco contro le finte chiamate provenienti dall’estero con numeri mobili italiani, rappresenta un passo avanti fondamentale nella tutela dei cittadini.

Si tratta di un risultato importante nella lotta alle truffe telefoniche, un fenomeno purtroppo diffuso e spesso indirizzato verso soggetti fragili, come anziani e famiglie. È una misura che i consumatori attendevano da tempo e che contribuirà a contrastare quella che, negli ultimi anni, è diventata una vera emergenza: milioni di chiamate automatiche e fraudolente che, con inviti o messaggi speculativi, tentano di carpire dati sensibili o denaro. Ringrazio AGCOM per il lavoro svolto e per aver reso operativo questo nuovo blocco, che si aggiunge alle misure già introdotte nei mesi scorsi e che ha già permesso di filtrare una parte significativa del traffico telefonico sospetto. Proseguire su questa strada è fondamentale: la sicurezza digitale e la protezione degli utenti non possono essere considerate optional. Come Forza Italia continueremo a sostenere tutte le iniziative utili a garantire maggiore tutela ai cittadini nei confronti di frodi e raggiri telefonici. Questo risultato dimostra che quando le istituzioni intervengono con determinazione, la differenza si vede nella vita reale delle persone». Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

