Straordinario Donato Telesca che conquista la medaglia di Bronzo alla Coppa del Mondo di Para Powerlifting di Manchester sollevando 191 kg, e scala il ranking in vista dei Giochi Olimpici piazzandosi al 6° posto.

Una grandissima prova per l’atleta lucano classe ’99 che, dopo l’oro conquistato al World Cup di Bogotà con 183 kg che gli avevano già consentito di superare l’inglese Yule, aveva l’obiettivo di sollevare 186 kg; una misura portata a termine già dalla prima prova che gli ha consentito di superare il turkmeno Meladze a 185 e subito rilanciata con la seconda. 191 kg sollevati quindi da Telesca che gli hanno consentito di mettersi alle spalle anche l’egiziano Metwaly Mathna con 190. Non vanno poi i 194 kg tentati in terza prova ma nessun rimpianto per l’Azzurro che ha comunque raggiunto un grandissimo risultato. L’oro è andato all’uzbeco Tursunbaev con 203 kg, bronzo al nigeriano Innocent con 192 kg.

“Siamo sesti nel ranking! E’ tanta roba!” dice emozionatissimo Donato Telesca che ora pensa già ai 194.

Grande soddisfazione per il DT Sandro Boraschi che ha accompagnato Donato Telesca in pedana: “E’ stata impegnativa questa gara, perché dovevamo essere bravi a incanalare tutte le emozioni di questi giorni, la segregazione in camera, la solitudine e la tensione, nel bilanciere. E’ andata bene così. Io non parlo mai prima dei risultati, ormai è risaputo, ma siamo soddisfatti di aver raggiunto il sesto posto nel ranking per Tokyo”.

In mattinata l’esordio della spedizione azzurra è toccato al mantovano Paolo Agosti che, con 132 kg sollevati in 1° prova, si è piazzato al 2° posto nel gruppo B della categoria 59 kg.

Domani giornata ancora ricca per l’Italia della pesistica paralimpica, che salirà in pedana alle 12.00 con il Capitano Matteo Cattini nella categoria 80 kg, e infine con Andrea Quarto, che farà il suo esordio in maglia azzurra alle ore 16.00 nella categoria 97 kg.

